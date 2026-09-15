Mardin gezisi manevi yolculukla taçlandı: Güney Koreli turist kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakan Mardin’e turist olarak gelen Güney Kore vatandaşı, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu.