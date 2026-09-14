Elmalıkent Mahallesi'ndeki gecekondu yangınında alevler çatıda başlayıp bitişik iki yapıya daha yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ulaşan ekipler güvenlik önlemi aldı, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Yangın sonrası 3 gecekonduda büyük çapta hasar meydana geldi.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak'ta bitişik 3 gecekondudan birinde saat 19.40 sıralarında yangın çıktı. Çatıda başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki iki gecekonduya da sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatırken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri alarak, sokağa giriş ve çıkışları kapattı.

Mahallede paniğe neden olan yangında gecekondularda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.