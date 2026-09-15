Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde zimmet 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ndeki doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen "zimmet" soruşturmasında 12'si tutuklu 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Kamu bütçesinden yapılan ödemelerin bazı şirketler üzerinden şüphelilere aktarıldığı iddia edilirken, banka hareketleri, HTS kayıtları, kamera görüntüleri ve bilirkişi raporları dosyaya girdi. İddianamede 15 kamu görevlisi için 5 yıldan 12 yıla kadar, diğer 7 şüpheli için ise 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, belediyede görev yapan bazı kamu görevlilerinin, şüpheliler D.A. ve T.G'nin yetkilisi oldukları organizasyon firmaları üzerinden belediye bütçesinden yapılan ödemeleri zimmetlerine geçirdikleri, kamu görevlisi olmayan bazı şüphelilerin ise eylemlere iştirak veya yardım ettiklerine yönelik değerlendirmeler yer aldı.

D.A'nın sahibi veya yetkilisi olduğu şirketlere Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan ödemelerin ardından çeşitli banka hesaplarında nakit çekim ve para transferleri gerçekleştirildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, D.A'nın hesabından Belediye Başkan Yardımcısı S.Y. ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü Ö.E'ye farklı tutarlarda para gönderildiği yer aldı.

Belediyenin bazı organizasyonları için gerçeğe aykırı veya fazla fatura düzenlendiği, bu faturalar karşılığında şirketlere ödeme yapıldığı ve ödemelerin daha sonra çeşitli şüphelilere aktarıldığı belirtilen iddianamedeki Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarınca hazırlanan raporda, birlikte teklif veren bazı firmalara ait teklif mektupları ve faturalar üzerindeki yazılarla şüpheli D.A'nın mukayese yazıları arasında benzerlik bulunduğunun değerlendirildiği vurgulandı.

İddianamede ayrıca, belediyenin doğrudan temin işlemlerinde teknik şartname hazırlanmadığı, teklif mektupları ve piyasa fiyat araştırması tutanaklarında hizmetlerin içeriği, davetli sayısı ve menü gibi bilgilerin yeterince açık olmadığı yönündeki bilirkişi ve mülkiye müfettişi tespitleri yer aldı.

Ankara Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan raporlarda ise D.A. ile organizasyon şirketinin Tepebaşı Belediyesine düzenledikleri bazı faturaların "muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeler" olduğu değerlendirildi.

İddianamede adı geçen bir diğer organizasyon firmasının banka hesaplarına ilişkin incelemelerde de belediyeden aktarılan bazı tutarların kısa süre içinde farklı kişi ve şirketlere yönlendirildiği, işlemlerin bir bölümünün nakit çekim, şahsi hesaplar arasındaki transferler ve kripto varlık platformlarına aktarım şeklinde gerçekleştiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen rapor, ifade ve diğer delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda şüphelilerin eylemlerinin "zimmet" ve buna iştirak kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığı iddianamede yer aldı.

Ağır ceza mahkemesine gönderilen iddianamede, 15 kamu görevlisi hakkında zimmet suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar, diğer 7 şüpheli hakkında ise 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir merkezli Ankara ve Adana'da 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, 33'ü Tepebaşı Belediyesi'nde görevli olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı S.Y. ile Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü Ö.E'nin de bulunduğu 23 zanlı gözaltına alınmıştı.

Operasyonun devamında Belediye Başkan Yardımcısı B.Ç. ile bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 25'e yükselmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ö.E'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametinin bahçesinde yapılan aramada, toprağın altına gizlenmiş bir oda tespit edilmişti.

Odada yapılan aramada, Ö.E'ye ait 9 gümrük kaçağı "coin (kripto para) madenciliği" cihazı ele geçirilmişti.

Operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Tepebaşı Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 25 şüpheliden 15'i tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında 3 şüphelinin tahliye edilmesiyle tutuklu sayısı 12'ye düşmüştü.

Soruşturma kapsamında 35 kişinin de emniyette ifadelerine başvurulduğu öğrenilmişti.