Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 65 yaşındaki Hatice Temel'in cinsel saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Tutuksuz sanık Şükrü E., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve takdiri indirim uygulanmadı. Karar duruşmasına katılmayan sanık hakkında yakalama emri çıkarılırken, Şükrü Ece yakalanarak tutuklandı.

Olay, 10 Kasım 2023'te Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde meydana geldi. 65 yaşındaki Hatice Temel, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için dağlık bölgeye götürdü. Daha sonra köye dönen Temel, iddianameye göre ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Şükrü E.'nin evine girdi.

Fotoğraf: İHA İddiaya göre Şükrü E., eşinin evde bulunmamasını fırsat bilerek Temel ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Temel'in karşı koyması üzerine sanığın kendisini darbettiği ve nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Temel'in saldırının ardından evin giriş bölümünde hayatını kaybettiği belirtildi. "VURDUM KAFASINA, ÖLDÜRDÜM" İddianamede, olay sırasında 71 yaşında olan Şükrü E.'nin evden çıktıktan sonra ekmek dağıtımı yapan Yakup T. ile karşılaştığı ve Hatice Temel'i kastederek "Vurdum kafasına, öldürdüm" dediği belirtildi.

Fotoğraf: İHA Yakup T.'nin eve baktığında Temel'i sırtüstü ve hareketsiz halde gördüğü, bunun üzerine yakınlarına haber verdiği kaydedildi. DNA ÖRNEKLERİ SANIKLA UYUMLU ÇIKTI Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Hatice Temel'den alınan örneklerin Şükrü E.'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtildi. Raporda, Temel'de tespit edilen yaralanmaların tek başına ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı ifade edildi. Ancak maruz kaldığı darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin mevcut kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği bildirildi. Temel'in ani kalp ölümü sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, ölümü ile maruz kaldığı darp ve nitelikli cinsel saldırı arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu belirtildi. SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ Şükrü E. ise soruşturma aşamasındaki ifadelerinde cinsel saldırı suçlamasını reddetti. Temel'in kıyafetlerini çıkarmadığını, kendisini cinsel ilişkiye zorlamadığını ve öldürme niyetinin bulunmadığını savundu. Sulh ceza hâkimliğindeki ifadesinde Temel'in yanağına eliyle iki kez vurduğunu ve ardından olay yerinden kaçtığını söyleyen Şükrü E., Temel'i tanımadığını ve aralarında komşuluk ilişkisi bulunmadığını ileri sürdü.