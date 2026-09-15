Manisa’nın Kula ilçesinde tarlada çalıştığı sırada kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 56 yaşındaki Hüseyin Leylek, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kula'nın Balıbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Hüseyin Leylek, tarlada çalıştığı sırada kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Leylek, aracın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Hüseyin Leylek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Leylek'in cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.