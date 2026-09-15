Zonguldak'ta yaşayan yaşayan 81 yaşındaki Şahinde Ermiş, 22 yıl önce televizyonda izlediği Bob Ross'tan etkilenerek resme başladı. Kendi imkanlarıyla yaptığı yağlı boyalarla 80 esere ulaşan Ermiş, ikinci sergisinde 23 çalışmasını sanatseverlerin beğenisine sundu. Açılışa il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Zonguldak'ın Alancık köyünde yaşayan, 4 çocuk ve 5 torun sahibi Şahinde Ermiş, yıllar önce başladığı resim tutkusunu bugün de sürdürüyor. Eşini 39 yıl önce kaybeden ve çocuklarını büyütmek için mücadele veren Ermiş, 22 yıl önce televizyonda ABD'li ressam Bob Ross'un resim programlarını izlemeye başladı. Çocukluğundan beri resme ilgi duyan Ermiş, Ross'un programlarından etkilenerek resim yapmaya karar verdi. Kırtasiyeden aldığı boya, fırça ve diğer malzemelerle evinde kendi imkanlarıyla çalışmaya başlayan Ermiş, zamanla yağlı boya konusunda kendisini geliştirdi.

Fotoğraf: DHA 22 YILDA 80 ESER ORTAYA ÇIKARDI Ev ve bahçe işlerinden arta kalan zamanını resim yaparak değerlendiren Ermiş, 22 yıl içerisinde 80 yağlı boya eser yaptı. Sanatçı, ilk sergisini 2006 yılında 44 eseriyle açtı. Aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından Ermiş, ikinci sergisini açmanın mutluluğunu yaşadı. Sergide sanatseverlerin beğenisine 23 eser sunuldu.

Fotoğraf: DHA 81 YAŞINDA İKİNCİ SERGİ HEYECANI Şahinde Ermiş'in ikinci sergisinin açılışına Zonguldak Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu, il protokolü üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Resim yaparken tüm dünyayı unuttuğunu belirten Ermiş, ikinci sergisini açmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. "Sevinçliyim, anlatamam ki duygularımı. Çok şey ifade ediyor. Sevindim. Teşekkür ederim ilgilenenlere." diyen Ermiş, eserlerinde manzara, ev, deniz, su ve ağaç temalarının öne çıktığını ifade etti.