Burdur-Fethiye kara yolunda 3 araç birbirine girdi! Hafif ticari aracın yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Burdur-Fethiye kara yolunun Çendik mevkisinde 2 otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücü İ.Y.K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedaviye alındı.
Burdur'da 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolunun Çendik mevkisinde meydana geldi.
3 ARAÇ ÇARPIŞTI
M.Ş. yönetimindeki 15 ACJ 923 plakalı otomobil, İ.Y.K. idaresindeki 15 SD 098 plakalı hafif ticari araç ve R.D. yönetimindeki 15 AR 250 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü İ.Y.K. yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
İ.Y.K., daha sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.