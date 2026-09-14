Kayseri Melikgazi’de otomobil ile motosiklet çarpıştı! Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi:
|
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. yönetimindeki 38 AFM 091 plakalı otomobille İ.Ö. idaresindeki 38 NH 245 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü İ.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İ.Ö., daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
#Kayseri Melikgazi Asayiş Haberleri #Talas Bulvarı Motosiklet Kazası