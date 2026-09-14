Eyüpsultan'da akılalmaz kaza! Binaya çarpan otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı
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Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, bir binanın 3. katına çarptıktan sonra yaklaşık 15 metre yükseklikten bahçeye düştü. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.
Eyüpsultan'da 23.00 sıralarında Dar Yokuş Sokak'ta iddiaya göre alkollü sürücü, 34 BTL 763 plakalı otomobilinin hakimiyetini kaybederek sokakta bulunan bir binanın 3. katına çarptı. Ardından yaklaşık 15 metreden binanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgeyi güvenlik bantlarıyla kapattı. İtfaiye ekipleri aracın içinde bulunan kişileri çıkardı. Kaza sonucu yaralandıkları tespit edilen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bahçeye düşen otomobili çıkartmak için ekipler çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.