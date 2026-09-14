Eyüpsultan'da 23.00 sıralarında Dar Yokuş Sokak'ta iddiaya göre alkollü sürücü, 34 BTL 763 plakalı otomobilinin hakimiyetini kaybederek sokakta bulunan bir binanın 3. katına çarptı. Ardından yaklaşık 15 metreden binanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.