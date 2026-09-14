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80 bin TL maaşı duyan kaçıyor! Çareyi kendi hayvanlarının başına geçmekte buldu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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80 bin TL maaşı duyan kaçıyor! Çareyi kendi hayvanlarının başına geçmekte buldu

Hatay'da hava sıcaklığının etkisinin devam ettiği aylarda zor şartlarda çalışan çobanlar, bol sıvı tüketerek mesailerini sürdürüyor. Kendi hayvanlarının çobanlığını yapan Mehmet Zobi, 80 bin TL'yi bulan rakamlara rağmen çalışacak çoban bulmanın zor olduğunu ifade ederek sıcağa karşı günde 10 litre su tükettiğini belirtti.

Hatay'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor. Açık alanda çalışan çobanlar ise mesailerini zorlu şartlarda sürdürüyor.

80 bin TL maaşı duyan kaçıyor! Çareyi kendi hayvanlarının başına geçmekte buldu - 1

Yaz aylarında hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte, en zor mesleklerden biri olan çobanlık kavurucu sıcak altında yapılıyor. Çobanlar, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı bol miktarda sıvı tüketiyor.

80 bin TL maaşı duyan kaçıyor! Çareyi kendi hayvanlarının başına geçmekte buldu - 2

80 BİN TL MAAŞA RAĞMEN ÇOBAN BULUNAMIYOR

Yüksek maaşıyla sık sık gündeme gelen çobanlık için çalışacak eleman bulmak, mesleğin zorluğu nedeniyle problem oluşturuyor.

80 bin TL maaşı duyan kaçıyor! Çareyi kendi hayvanlarının başına geçmekte buldu - 3

Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Zobi, kendi hayvanlarının çobanlığını yapıyor. Çobanların aylık maaşının 80 bin TL'yi bulduğunu söyleyen Zobi, bu rakama rağmen çalışacak personel bulamadığını belirtti.

80 bin TL maaşı duyan kaçıyor! Çareyi kendi hayvanlarının başına geçmekte buldu - 4

GÜNDE 10 LİTRE SU TÜKETİYOR

Kavurucu sıcak altında mesaisini sürdüren Zobi, günde yaklaşık 10 litre su tükettiğini anlattı. Hayvanların da sıcak havadan etkilenmemesi için bol miktarda su içmesini sağladığını belirten Zobi, şunları söyledi:

"Hayvancılıkla uğraşıyorum, işimizin peşindeyiz. Hava sıcaklığı yaklaşık 35 derece, bu günlerde zorlanıyoruz. Çok yoruluyoruz, bu dünyaya yorulmak için gelmiş gibi hissediyoruz. Kışın güzel ama yazın iyi değil bizim iş. Kendim bol bol su içiyorum, yaklaşık 10 litreyi buluyor. Hayvanlara da bol bol su içiriyorum."

80 bin TL maaşı duyan kaçıyor! Çareyi kendi hayvanlarının başına geçmekte buldu - 5

"BU PARAYA ÇOBAN BULAMAZSIN"

Mesleğin ağır şartları nedeniyle insanların çobanlık yapmak istemediğini ifade eden Mehmet Zobi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoban bulmak zor, iş zor ve hava sıcak olduğu için kimse çalışmak istemiyor. Çobanın aylığı 80 bin TL, bu paraya çoban bulamazsın ve her adam bu işi yapamaz. Bu işi 6 yıldır yapıyorum, çalışacak kimseyi bulamayınca çocuklar bana yardım ediyor ve çocuklar çalışmayı seviyor"

80 bin TL maaşı duyan kaçıyor! Çareyi kendi hayvanlarının başına geçmekte buldu - 6

6 YILDIR ÇOBANLIK YAPIYOR

Mehmet Zobi, 6 yıldır çobanlık yaptığını belirtti. Çalışacak kimseyi bulamadığı için çocuklarının kendisine yardım ettiğini söyleyen Zobi, çocuklarının çalışmayı sevdiğini ifade etti.

#Çoban Maaşları #Hatay Hayvancılık
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