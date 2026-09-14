80 bin TL maaşı duyan kaçıyor! Çareyi kendi hayvanlarının başına geçmekte buldu
Hatay'da hava sıcaklığının etkisinin devam ettiği aylarda zor şartlarda çalışan çobanlar, bol sıvı tüketerek mesailerini sürdürüyor. Kendi hayvanlarının çobanlığını yapan Mehmet Zobi, 80 bin TL'yi bulan rakamlara rağmen çalışacak çoban bulmanın zor olduğunu ifade ederek sıcağa karşı günde 10 litre su tükettiğini belirtti.
Hatay'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor. Açık alanda çalışan çobanlar ise mesailerini zorlu şartlarda sürdürüyor.
Yaz aylarında hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte, en zor mesleklerden biri olan çobanlık kavurucu sıcak altında yapılıyor. Çobanlar, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı bol miktarda sıvı tüketiyor.
80 BİN TL MAAŞA RAĞMEN ÇOBAN BULUNAMIYOR
Yüksek maaşıyla sık sık gündeme gelen çobanlık için çalışacak eleman bulmak, mesleğin zorluğu nedeniyle problem oluşturuyor.