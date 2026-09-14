Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Zobi, kendi hayvanlarının çobanlığını yapıyor. Çobanların aylık maaşının 80 bin TL'yi bulduğunu söyleyen Zobi, bu rakama rağmen çalışacak personel bulamadığını belirtti.

GÜNDE 10 LİTRE SU TÜKETİYOR Kavurucu sıcak altında mesaisini sürdüren Zobi, günde yaklaşık 10 litre su tükettiğini anlattı. Hayvanların da sıcak havadan etkilenmemesi için bol miktarda su içmesini sağladığını belirten Zobi, şunları söyledi: "Hayvancılıkla uğraşıyorum, işimizin peşindeyiz. Hava sıcaklığı yaklaşık 35 derece, bu günlerde zorlanıyoruz. Çok yoruluyoruz, bu dünyaya yorulmak için gelmiş gibi hissediyoruz. Kışın güzel ama yazın iyi değil bizim iş. Kendim bol bol su içiyorum, yaklaşık 10 litreyi buluyor. Hayvanlara da bol bol su içiriyorum."

"BU PARAYA ÇOBAN BULAMAZSIN" Mesleğin ağır şartları nedeniyle insanların çobanlık yapmak istemediğini ifade eden Mehmet Zobi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çoban bulmak zor, iş zor ve hava sıcak olduğu için kimse çalışmak istemiyor. Çobanın aylığı 80 bin TL, bu paraya çoban bulamazsın ve her adam bu işi yapamaz. Bu işi 6 yıldır yapıyorum, çalışacak kimseyi bulamayınca çocuklar bana yardım ediyor ve çocuklar çalışmayı seviyor"