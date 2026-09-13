Yol verme tartışması akılalmaz bir oyuna dönüştü: Sahte başkomiser yakayı ele verdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde trafikte yol verme tartışması yaşadığı sürücünün önünü keserek kendisini "başkomiser" olarak tanıtan ve ehliyet ile ruhsat isteyen sahte polis, gerçek polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Araç içi kamerasına yansıyan akılalmaz olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin market çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. SAHTE BAŞKOMİSER YAKAYI ELE VERDİ YOL VERME TARTIŞMASI AKILALMAZ BİR OYUNA DÖNÜŞTÜ İddiaya göre, trafikte seyir hâlinde olan 01 R 5665 plakalı otomobilin sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle gerginlik yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı.

KENDİSİNİ "BAŞKOMİSER" OLARAK TANITIP EHLİYET İSTEDİ 01 R 5665 plakalı otomobilin sürücüsü, tartıştığı diğer aracın önünü keserek durdurdu. Otomobilinden inen şüpheli, kendisini "başkomiser" olarak tanıtıp tartıştığı sürücüden "Ehliyet ve ruhsatını bana ver." diyerek belgelerini istedi. Karşısındaki kişinin tavırlarından şüphelenen sürücü ise duruma müdahale ederek "Buraya çok yakın olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne gidelim, orada görüşelim." sözleriyle karşılık verdi.

KÖŞEYE SIKIŞINCA KAÇTI, GERÇEK MESLEĞİ ŞAŞIRTTI Polis merkezine gitme teklifini duyunca paniğe kapılan sahte başkomiser, bindiği otomobiliyle hızla olay yerinden kaçtı.