Sultangazi'de zincirleme kaza: TEM Metris bağlantısında 6 araç birbirine girdi

İstanbul Sultangazi TEM Metris Bağlantı Yolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki müdahalesi sürüyor.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. TEM Metris Bağlantı Yolu'nda seyir hâlindeki araçlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle peş peşe çarpıştı. 6 aracın karıştığı kaza nedeniyle güzergahta trafik adeta durma noktasına geldi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olası ikinci bir kazanın önüne geçmek amacıyla yolda yoğun güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri de kazaya karışan araçlara müdahale etti.