İstanbul'da gece kulüpleri, masaj salonları ve bazı derneklere eş zamanlı operasyon
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beyoğlu’nda Taksim, Cihangir ve İstiklal Caddesi ile Şişli’deki gece kulüpleri, masaj salonları ve bazı dernekler başta olmak üzere çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince megakentteki pek çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda Beyoğlu'nda Taksim, Cihangir ve İstiklal Caddesi ile Şişli'de bulunan gece kulüpleri, masaj salonları ve bazı derneklere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Saat 00.30 itibarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, baskın düzenlenen gece kulüpleri ve adreslerin giriş-çıkışları kapatıldı. Ekipler belirlenen adreslerde narkotik köpekler eşliğinde detaylı arama yaparken, Çevik Kuvvet ve İlçe Güvenlik Büro Amirlikleri ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.