İstanbul'da gece kulüpleri, masaj salonları ve bazı derneklere eş zamanlı operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beyoğlu’nda Taksim, Cihangir ve İstiklal Caddesi ile Şişli’deki gece kulüpleri, masaj salonları ve bazı dernekler başta olmak üzere çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.