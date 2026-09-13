Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde 17 yaşındaki E.E.A. bacağından bıçaklanarak yaralandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen gence saldıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, akşam saatlerinde sokakta düzenlenen bir asker eğlencesi sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple gerginlik yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 17 yaşındaki E.E.A., kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine vakit kaybetmeden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BACAĞINDAN BIÇAKLANAN GENÇ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan E.E.A.'ya ilk müdahaleyi sokak ortasında gerçekleştirdi. Yaralı genç, ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre bıçaklanan E.E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından izini kaybettirmek amacıyla hızla kaçan şüphelinin yakalanması ve gözaltına alınması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili yürüttüğü tahkikat devam ediyor.