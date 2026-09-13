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İstanbul'da 2 ilçede korkunç manzara! Başakşehir ve Fatih'te erkek cesetleri bulundu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İstanbul'da 2 ilçede korkunç manzara! Başakşehir ve Fatih'te erkek cesetleri bulundu

İstanbul'un Başakşehir ve Fatih ilçelerinde peş peşe iki erkek cesedi bulundu. Başakşehir'deki boş arazide bulunan cesedin 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'ya, Fatih'teki surların içinde bulunan cesedin ise 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu belirlendi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

İncelemede, cesedin Eray Deniz Sarı'ya (24) ait olduğu tespit edildi.

Öte yandan Fatih Mevlanakapı Mahallesi'ndeki surların içinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde cesedin İsa Çam'a (40) ait olduğu anlaşıldı.

Bulunan cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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