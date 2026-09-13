İstanbul'da 2 ilçede korkunç manzara! Başakşehir ve Fatih'te erkek cesetleri bulundu

İstanbul'un Başakşehir ve Fatih ilçelerinde peş peşe iki erkek cesedi bulundu. Başakşehir'deki boş arazide bulunan cesedin 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'ya, Fatih'teki surların içinde bulunan cesedin ise 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu belirlendi.