Melikgazi’de ticari taksiyle otomobil çarpıştı! Refüje savrulan aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Savrularak refüje çıkan otomobil, çekiciyle kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarken, kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.Ç. yönetimindeki 38 T 0924 plakalı ticari taksiyle İ.Y. yönetimindeki 38 HU 916 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralanan otomobil sürücüsü İ.Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.