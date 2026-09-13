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Melikgazi’de ticari taksiyle otomobil çarpıştı! Refüje savrulan aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Melikgazi’de ticari taksiyle otomobil çarpıştı! Refüje savrulan aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Savrularak refüje çıkan otomobil, çekiciyle kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarken, kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Melikgazi’de ticari taksiyle otomobil çarpıştı! Refüje savrulan aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı - 1

Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.Ç. yönetimindeki 38 T 0924 plakalı ticari taksiyle İ.Y. yönetimindeki 38 HU 916 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı.

Melikgazi’de ticari taksiyle otomobil çarpıştı! Refüje savrulan aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı - 2

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralanan otomobil sürücüsü İ.Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Melikgazi’de ticari taksiyle otomobil çarpıştı! Refüje savrulan aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı - 3

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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