Zehir tacirlerine darbe! Beykoz'da dev narkotik operasyonu: 409 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyeti tarafından Beykoz'da narkotik operasyonu düzenlendi. İki araçta yapılan aramalarda 409 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, Eyüp Can Ural, Ercan Eyüboğlu ve Abdusamed Güneş isimli 3 şüpheli yakalandı.