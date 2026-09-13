Zehir tacirlerine darbe! Beykoz'da dev narkotik operasyonu: 409 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul Emniyeti tarafından Beykoz'da narkotik operasyonu düzenlendi. İki araçta yapılan aramalarda 409 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, Eyüp Can Ural, Ercan Eyüboğlu ve Abdusamed Güneş isimli 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen iki aracı takibe aldı.
Araçlarda yapılan aramalarda 409 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında Eyüp Can Ural, Ercan Eyüboğlu ve Abdusamed Güneş isimli 3 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.