İstanbul'da milyonlarca yolcuyu ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Metro İstanbul, 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla tüm metro hatlarında kış tarifesine geçileceğini duyurdu. Yeni tarifeyle günlük 512 ilave sefer gerçekleştirilerek 492 bin 390 ek yolculuk kapasitesi sağlanacak. Öte yandan 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde toplu ulaşımın belirli saatlerde ücretsiz olacağı bildirildi.

İstanbul'da toplu ulaşımı rahatlatmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Konuya ilişkin resmî internet sitesi üzerinden duyuru yayımlayan Metro İstanbul, "İşletmemizde bulunan tüm hatlarımızda 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla Kış Tarifesi işletmesine geçilecektir." ifadelerini kullandı. Kış sezonundaki yolcu yoğunluğu dikkate alınarak hazırlanan yeni düzenlemede ilk ve son tren sefer saatlerinin değişmeyeceği belirtildi.

GÜNLÜK 512 İLAVE SEFERLE KAPASİTE ARTIRILACAK

Yeni tarife kapsamında hatlardaki yolcu yoğunluğu analiz edilerek gün içerisindeki sefer sıklıkları yeniden düzenlendi. Yapılan planlamayla 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren günlük toplam 512 ilave sefer gerçekleştirilecek.

İlave seferlerle 492 bin 390 ek yolculuk kapasitesi sağlanırken İstanbul trafiğinden yaklaşık 426 bin 109 aracın çekilmiş olacağı belirtildi.

GÜNCEL BİLGİLERE EKRANLARDAN VE İNTERNETTEN ULAŞILABİLECEK

Yolcuların seyahatlerini daha rahat planlayabilmeleri için güncel tarife bilgilerinin Metro İstanbul'un resmî internet sitesindeki sefer tarifeleri bölümünden takip edilebileceği bildirildi. Ayrıca istasyonlarda bulunan yolcu bilgilendirme ekranlarından da güncel sefer saatlerinin öğrenilebileceği kaydedildi.

14 EYLÜL'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü için toplu ulaşımda da önemli bir karar alındı. Buna göre saat 06.00 ile 16.00 arasında kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Alınan karar doğrultusunda Metro İstanbul bünyesindeki tüm hatlarda da bu saatler arasında ücretsiz seyahat edilebilecek.