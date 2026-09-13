Bingöl'de feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Can pazarının yaşandığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Genç ilçesi Doğanca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 ADN 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.