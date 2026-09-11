İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı ilk gün için milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren kritik bir karar alındı. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 14 Eylül Pazartesi günü kent genelindeki resmî ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağı hatırlatıldı.

Kent genelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve yaklaşık 19 bin okul servisinin yeni dönemin ilk gününde trafiğe çıkacağı belirtilen açıklamada, velilerin de öğrencilerini araçlarıyla okullara götürmesiyle oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksamalara yol açmaması amacıyla önemli bir düzenleme yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, İstanbul'daki resmî ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ilk derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Alınan kararla hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenle ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesi hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.