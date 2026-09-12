Dereceye giren üç katılımcıya birincilik için 200 bin, ikincilik için 150 bin ve üçüncülük için 100 bin TL olmak üzere toplam 450 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki verilecek.

TOPLAM 450 BİN LİRALIK ÖDÜL VERİLECEK

Yarışmada ilk üçe giren katılımcılara toplam 450 bin lira değerinde teknoloji hediye çeki verilecek.

Birinci olan katılımcı 200 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 100 bin lira değerinde teknoloji hediye çeki almaya hak kazanacak. Kazananlara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Bakanlık ve OPET arasındaki "Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy Projesi İş Birliği Protokolü" ile akaryakıt sektöründe Sıfır Atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yolculuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.