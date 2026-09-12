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Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması başvuruları başladı: Toplam ödül 450 bin TL

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması başvuruları başladı: Toplam ödül 450 bin TL

Sıfır Atık Hareketi kapsamında, yolculuklarda çevre bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması” için başvurular başladı. 18 yaş ve üzeri katılımcılar, 2 dakikayı aşmayan tek bir kısa filmle 30 Kasım 2026'ya kadar yarışmaya başvurabilecek. Dereceye giren yapımların sahiplerine toplam 450 bin liralık teknoloji hediye çeki verilecek.

Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile OPET iş birliğinde düzenlenen "Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması" 18 yaş ve üzeri katılımcıların başvurusuna açıldı. Yarışmada, yolculuk sırasında atık oluşumunun önlenmesi, tek kullanımlık ürünlerin azaltılması, yeniden kullanım, ayrıştırma ve geri dönüşüm uygulamalarını anlatan 2 dakikayı geçmeyen filmler değerlendirilecek. Başvurular 30 Kasım 2026'da sona erecek.

Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması için başvurular başladı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi) Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması için başvurular başladı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi)

YOLCULUKLARDA SIFIR ATIK BİLİNCİ ANLATILACAK

Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında yeni bir farkındalık çalışması başlatıldı.

Bakanlık ile OPET arasında imzalanan "Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy Projesi İş Birliği Protokolü" çerçevesinde düzenlenen kısa film yarışmasıyla, çevreye duyarlı seyahat alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatıldı.

Yarışmaya katılacak 18 yaş ve üzeri kişiler, Sıfır Atık temasını işleyen en fazla 2 dakikalık tek bir kısa filmle başvuru yapabilecek. (Görseller: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)Yarışmaya katılacak 18 yaş ve üzeri kişiler, Sıfır Atık temasını işleyen en fazla 2 dakikalık tek bir kısa filmle başvuru yapabilecek. (Görseller: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

FİLMLER 2 DAKİKAYI GEÇEMEYECEK

Ulusal ölçekte düzenlenen yarışmaya 18 yaş ve üzeri kişiler katılabilecek. Katılımcılardan Sıfır Atık yaklaşımını yolculuk hikayeleri üzerinden anlatmaları isteniyor.

Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerin süresi 2 dakikayı geçemeyecek. Her katılımcı yalnızca bir filmle başvuru yapabilecek.

Filmlerde; atık oluşumunun önlenmesi, tek kullanımlık ürünlerin azaltılması, yeniden kullanılabilir ürünlerin tercih edilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması gibi uygulamaların günlük yolculuklara nasıl aktarılabileceğine yönelik fikirler ele alınabilecek.

Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması başvuruları 30 Kasım 2026 tarihine kadar sifiratikyolculugu.csb.gov.tr adresinden çevrim içi olarak alınacak.Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması başvuruları 30 Kasım 2026 tarihine kadar sifiratikyolculugu.csb.gov.tr adresinden çevrim içi olarak alınacak.

BAŞVURULAR 30 KASIM'DA SONA ERECEK

Yarışmaya başvurular "sifiratikyolculugu.csb.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Başvuru süreci 30 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. Sürecin tamamlanmasının ardından yarışmaya gönderilen kısa filmler jüri tarafından değerlendirilecek.

Jüri değerlendirmesi sonucunda ilk 10'a giren yapımlar halk oylamasına sunulacak. Dereceye giren kısa filmler bu sürecin ardından belirlenecek.

Dereceye giren üç katılımcıya birincilik için 200 bin, ikincilik için 150 bin ve üçüncülük için 100 bin TL olmak üzere toplam 450 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki verilecek.Dereceye giren üç katılımcıya birincilik için 200 bin, ikincilik için 150 bin ve üçüncülük için 100 bin TL olmak üzere toplam 450 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki verilecek.

TOPLAM 450 BİN LİRALIK ÖDÜL VERİLECEK

Yarışmada ilk üçe giren katılımcılara toplam 450 bin lira değerinde teknoloji hediye çeki verilecek.

Birinci olan katılımcı 200 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 100 bin lira değerinde teknoloji hediye çeki almaya hak kazanacak. Kazananlara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Bakanlık ve OPET arasındaki "Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy Projesi İş Birliği Protokolü" ile akaryakıt sektöründe Sıfır Atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yolculuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Yarışmada yolculuklarda atık oluşumunun önlenmesi, yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamalarını konu alan kısa filmler değerlendirilecek.Yarışmada yolculuklarda atık oluşumunun önlenmesi, yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamalarını konu alan kısa filmler değerlendirilecek.

SIFIR ATIK YOLCULUĞU YARIŞMASI BAŞVURU ÖZETİ

Konu
Bilgi
Yarışma
Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması
Kimler katılabilir?
18 yaş ve üzeri kişiler
Film süresi
En fazla 2 dakika
Başvuru hakkı
Her katılımcı bir filmle katılabilir
Son başvuru tarihi
30 Kasım 2026
Başvuru adresi
sifiratikyolculugu.csb.gov.tr
Değerlendirme
Jüri değerlendirmesi ve ilk 10 için halk oylaması
Toplam ödül
450 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki
Birincilik ödülü
200 bin TL
İkincilik ödülü
150 bin TL
Üçüncülük ödülü
100 bin TL

#Sıfır Atık #Kısa Film Yarışması
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