Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması başvuruları başladı: Toplam ödül 450 bin TL
Sıfır Atık Hareketi kapsamında, yolculuklarda çevre bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması” için başvurular başladı. 18 yaş ve üzeri katılımcılar, 2 dakikayı aşmayan tek bir kısa filmle 30 Kasım 2026'ya kadar yarışmaya başvurabilecek. Dereceye giren yapımların sahiplerine toplam 450 bin liralık teknoloji hediye çeki verilecek.
Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile OPET iş birliğinde düzenlenen "Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması" 18 yaş ve üzeri katılımcıların başvurusuna açıldı. Yarışmada, yolculuk sırasında atık oluşumunun önlenmesi, tek kullanımlık ürünlerin azaltılması, yeniden kullanım, ayrıştırma ve geri dönüşüm uygulamalarını anlatan 2 dakikayı geçmeyen filmler değerlendirilecek. Başvurular 30 Kasım 2026'da sona erecek.
YOLCULUKLARDA SIFIR ATIK BİLİNCİ ANLATILACAK
Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında yeni bir farkındalık çalışması başlatıldı.
Bakanlık ile OPET arasında imzalanan "Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy Projesi İş Birliği Protokolü" çerçevesinde düzenlenen kısa film yarışmasıyla, çevreye duyarlı seyahat alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatıldı.
FİLMLER 2 DAKİKAYI GEÇEMEYECEK
Ulusal ölçekte düzenlenen yarışmaya 18 yaş ve üzeri kişiler katılabilecek. Katılımcılardan Sıfır Atık yaklaşımını yolculuk hikayeleri üzerinden anlatmaları isteniyor.
Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerin süresi 2 dakikayı geçemeyecek. Her katılımcı yalnızca bir filmle başvuru yapabilecek.
Filmlerde; atık oluşumunun önlenmesi, tek kullanımlık ürünlerin azaltılması, yeniden kullanılabilir ürünlerin tercih edilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması gibi uygulamaların günlük yolculuklara nasıl aktarılabileceğine yönelik fikirler ele alınabilecek.