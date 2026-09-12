-°C
CANLI YAYIN

Sıcak havanın ardından sonbahar kendini gösterecek: Pazar günü yağmur gelecek, sıcaklıklar düşecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sıcak havanın ardından sonbahar kendini gösterecek: Pazar günü yağmur gelecek, sıcaklıklar düşecek

Türkiye’de bugün sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. 13 Eylül Pazar Marmara'nın kuzeybatısında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yeni haftayla birlikte sisteme bağlı yağışlar Marmara'dan başlayıp Karadeniz kıyısı, İç Anadolu ile Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerine kadar yayılacak. Kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar 4 ila 8 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 12 Eylül Cumartesi günü sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Pazar günü ise Marmara'nın kuzeybatısında yağış başlayacak ve hava serinleyecek. Yeni haftada yağışlı sistem Marmara'dan Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerine kadar yayılacak. Kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar 4 ila 8 derece azalacak.

12 Eylül Cumartesi günü Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Van çevreleri dışında yağış beklenmiyor. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve MGM)12 Eylül Cumartesi günü Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Van çevreleri dışında yağış beklenmiyor. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve MGM)

BUGÜN SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 12 Eylül Cumartesi günü Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik görülmüyor. Değerler ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalacak. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

13 Eylül Pazar hava durumu ile birlikte Marmara’da sıcak ve sakin hava yerini yerel sağanaklara ve daha serin hava koşullarına bırakacak.13 Eylül Pazar hava durumu ile birlikte Marmara’da sıcak ve sakin hava yerini yerel sağanaklara ve daha serin hava koşullarına bırakacak.

PAZAR GÜNÜ MARMARA'DA SAĞANAK BAŞLAYACAK

13 Eylül Pazar günü hava koşullarında ilk belirgin değişiklik Marmara'nın kuzeybatısında görülecek. MGM tahmin haritasına göre bölgede gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Trakya genelinde yerel yağış geçişleri beklenirken, İstanbul'un güney ve doğu çevrelerinde de sağanak görülecek. İç Anadolu ile Karadeniz'de parçalı bulutlu hava hakim olacak. Güney ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak hava etkisini sürdürecek.

İstanbul’da pazar günü sıcaklık 18 dereceye kadar düşerken, Balkanlar üzerinden gelen serin hava gece saatlerinde yağışı da beraberinde getiriyor.İstanbul’da pazar günü sıcaklık 18 dereceye kadar düşerken, Balkanlar üzerinden gelen serin hava gece saatlerinde yağışı da beraberinde getiriyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 18 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklık 30 derece civarında seyrediyor. AKOM verilerine göre poyraz zaman zaman kuvvetlenerek 10-35 km/s hızla esecek.

13 Eylül Pazar günü Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava kentte etkili olacak. Sıcaklık 18-25 derece aralığına gerileyecek. Gökyüzü parçalı ve çok bulutlu olacak, gece saatlerinde yağmur görülecek.

Haftalık hava durumu tahminlerine göre yeni haftayla birlikte kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklık değerleri mevsim normallerine doğru geriliyor.Haftalık hava durumu tahminlerine göre yeni haftayla birlikte kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklık değerleri mevsim normallerine doğru geriliyor.

YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR 4 İLA 8 DERECE GERİLEYECEK

MGM'nin 12-18 Eylül dönemini kapsayan haftalık tahminine göre hava sıcaklıklarında hafta başından itibaren belirgin düşüş yaşanacak.

Mevsim normallerinin üzerinde kalan sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak. Serin hava özellikle Marmara ve çevresinde daha belirgin hissedilecek. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte termometre değerleri kademeli olarak gerileyecek.

Türkiye genelinde yağışlı hava yeni haftada etki alanını genişleterek Marmara’dan Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerine kadar ulaşacak.Türkiye genelinde yağışlı hava yeni haftada etki alanını genişleterek Marmara’dan Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerine kadar ulaşacak.

YAĞIŞLAR HAFTA BAŞINDA DAHA GENİŞ ALANA YAYILACAK

Pazar günü Marmara'nın kuzeybatısında başlayacak sağanaklar, pazartesi günü Marmara geneli ile Karadeniz kıyı hattında daha geniş alanda etkili olacak.

Salı ve çarşamba günlerinde yağışlı sistem İç Anadolu ile Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerine kadar ulaşacak. Bu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Çarşamba ve perşembe günleri Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yağışlı hava sürecek. Cuma günü yağışlı hava büyük ölçüde etkisini kaybedecek, yağış yalnızca Doğu Karadeniz'de görülecek.

12 Eylül hava durumu tahminlerinde birçok bölgede güneşli ve parçalı bulutlu hava öne çıkarken, günün en yüksek sıcaklıkları bazı kentlerde 35 derecenin üzerine çıkıyor.12 Eylül hava durumu tahminlerinde birçok bölgede güneşli ve parçalı bulutlu hava öne çıkarken, günün en yüksek sıcaklıkları bazı kentlerde 35 derecenin üzerine çıkıyor.

12 EYLÜL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA: 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 33°C
Parçalı bulutlu
EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ: 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR: 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK: 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR: 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY: 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR: 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA: 32°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR: 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU: 30°C
Az bulutlu
DÜZCE: 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK: 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA: 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS: 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN: 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN: 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 37°C
Az bulutlu ve açık

#Hafta Sonu Hava Durumu #Meteoroloji
Babasının yanında çırak oldu: 13 yaşındaki Ecrin traktörleri tek başına tamir etmeye başladı
Sonraki Haber
Babasının yanında çırak oldu: 13 yaşındaki Ecrin traktörleri tek başına tamir etmeye başladı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın