Türkiye’de bugün sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. 13 Eylül Pazar Marmara'nın kuzeybatısında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yeni haftayla birlikte sisteme bağlı yağışlar Marmara'dan başlayıp Karadeniz kıyısı, İç Anadolu ile Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerine kadar yayılacak. Kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar 4 ila 8 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 12 Eylül Cumartesi günü sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Pazar günü ise Marmara'nın kuzeybatısında yağış başlayacak ve hava serinleyecek. Yeni haftada yağışlı sistem Marmara'dan Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerine kadar yayılacak. Kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar 4 ila 8 derece azalacak.

12 Eylül Cumartesi günü Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Van çevreleri dışında yağış beklenmiyor. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve MGM) BUGÜN SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 12 Eylül Cumartesi günü Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik görülmüyor. Değerler ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalacak. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.