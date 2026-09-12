AKPINAR YAYLASI'NDAKİ VAHŞETİN ARDINDAN BÖLGEYE FOTOKAPANLAR KURULDU Yaklaşık 45 yıldır aynı yaylada hayvanlarını otlattığını ve bu zamana kadar başına böyle bir şey gelmediğini söyleyen Şanveren Onayrılı, "10 mandamı ve bir eşeğimi öldürmüş. Üç büyükbaş hayvanımı da hiç bulamadık. Hayvanların çoğu gebeydi, içlerinde doğumu yaklaşan bir hayvan da vardı.

Karınlarını deşip iç organlarını çıkarmış. Leşlerin çevresinde bir ayı ile iki kurt gördüm ancak hayvanları yerken görmediğim için neyin yaptığını kesin olarak söyleyemiyorum. Bu zamana kadar başıma böyle bir olay hiç gelmedi. Hayvanlarım kar yağana kadar yaylada otlardı. İlk defa bu yıl böyle bir olay yaşandı." dedi.