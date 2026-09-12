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Niksar yaylasında dehşet: 10 manda ile bir eşek parçalanmış bulundu, üç büyükbaş kayıp

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Niksar yaylasında dehşet: 10 manda ile bir eşek parçalanmış bulundu, üç büyükbaş kayıp

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesindeki Akpınar Yaylası'nda hayvancılık yapan Şanveren Onayrılı, ahıra dönmeyen sürüsünü ararken 10 mandası ile bir eşeğini karınları deşilerek parçalanmış halde buldu. Üç büyükbaş hayvanın hâlâ kayıp olduğu bölgede, saldırıyı hangi yaban hayvanının gerçekleştirdiğini belirlemek amacıyla fotokapanlar yerleştirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesinde yer alan Akpınar Yaylası'nda, 45 yıldır hayvancılıkla uğraşan 63 yaşındaki Şanveren Onayrılı'ya ait hayvan sürüsü 10 Eylül'de ahıra geri dönmedi.

Niksar yaylasında dehşet: 10 manda ile bir eşek parçalanmış bulundu, üç büyükbaş kayıp - 1

Hayvanlarının dönmediğini fark eden Onayrılı, çevrede yaptığı aramalar sonucunda dere kenarında korkunç bir manzarayla karşılaştı. Onayrılı, 10 mandası ile bir eşeğini karınları parçalanmış ve telef olmuş halde bulurken, bazı mandaların ise kısmen toprak altında olduğunu gördü.

Niksar yaylasında dehşet: 10 manda ile bir eşek parçalanmış bulundu, üç büyükbaş kayıp - 2

Yapılan tüm aramalara rağmen sürüdeki 3 büyükbaş hayvana ise henüz ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edilerek inceleme başlattı.

Niksar yaylasında dehşet: 10 manda ile bir eşek parçalanmış bulundu, üç büyükbaş kayıp - 3

AKPINAR YAYLASI'NDAKİ VAHŞETİN ARDINDAN BÖLGEYE FOTOKAPANLAR KURULDU

Yaklaşık 45 yıldır aynı yaylada hayvanlarını otlattığını ve bu zamana kadar başına böyle bir şey gelmediğini söyleyen Şanveren Onayrılı, "10 mandamı ve bir eşeğimi öldürmüş. Üç büyükbaş hayvanımı da hiç bulamadık. Hayvanların çoğu gebeydi, içlerinde doğumu yaklaşan bir hayvan da vardı.

Niksar yaylasında dehşet: 10 manda ile bir eşek parçalanmış bulundu, üç büyükbaş kayıp - 4

Karınlarını deşip iç organlarını çıkarmış. Leşlerin çevresinde bir ayı ile iki kurt gördüm ancak hayvanları yerken görmediğim için neyin yaptığını kesin olarak söyleyemiyorum. Bu zamana kadar başıma böyle bir olay hiç gelmedi. Hayvanlarım kar yağana kadar yaylada otlardı. İlk defa bu yıl böyle bir olay yaşandı." dedi.

Niksar yaylasında dehşet: 10 manda ile bir eşek parçalanmış bulundu, üç büyükbaş kayıp - 5

Olayın ardından bölgeye fotokapan kurulduğunu ifade eden Onayrılı, "Fotokapandan ne çıkacağını bilmiyorum. Jandarma, Milli Parklar, İlçe Tarım ve Orman İşletme görevlileri gelip ilgilendi. Hepsinden Allah razı olsun. Devlet yetkililerinden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." diye konuştu. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

#Tokat Niksar #Fotokapan
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