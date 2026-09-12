Niksar yaylasında dehşet: 10 manda ile bir eşek parçalanmış bulundu, üç büyükbaş kayıp
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesindeki Akpınar Yaylası'nda hayvancılık yapan Şanveren Onayrılı, ahıra dönmeyen sürüsünü ararken 10 mandası ile bir eşeğini karınları deşilerek parçalanmış halde buldu. Üç büyükbaş hayvanın hâlâ kayıp olduğu bölgede, saldırıyı hangi yaban hayvanının gerçekleştirdiğini belirlemek amacıyla fotokapanlar yerleştirildi.
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesinde yer alan Akpınar Yaylası'nda, 45 yıldır hayvancılıkla uğraşan 63 yaşındaki Şanveren Onayrılı'ya ait hayvan sürüsü 10 Eylül'de ahıra geri dönmedi.
Hayvanlarının dönmediğini fark eden Onayrılı, çevrede yaptığı aramalar sonucunda dere kenarında korkunç bir manzarayla karşılaştı. Onayrılı, 10 mandası ile bir eşeğini karınları parçalanmış ve telef olmuş halde bulurken, bazı mandaların ise kısmen toprak altında olduğunu gördü.
Yapılan tüm aramalara rağmen sürüdeki 3 büyükbaş hayvana ise henüz ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edilerek inceleme başlattı.