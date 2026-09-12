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Bursa'da feci kaza! Motosikletli aydınlatma direğine çarptı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'da feci kaza! Motosikletli aydınlatma direğine çarptı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu metrelerce savurarak yaralanırken, hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 16 BGC 918 plakalı motosiklet, aydınlatma direğine çarptı.

Savrulan motosiklet, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında 2 kişi hastaneye kaldırıldı. (Foto: AA) Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında 2 kişi hastaneye kaldırıldı. (Foto: AA)

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Kazada, motosikletten yola düşerek ağır yaralanan iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan isimleri öğrenilemeyen iki yaralının hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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