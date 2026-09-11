Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şehit Bülent Aydın Karakolu'nda görev yapan personelin bulunduğu askerî araç, devriye görevi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan askerlerden 1'i şehit olurken, 2 asker yaralandı.