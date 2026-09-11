Iğdır'da devriye aracı devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevindeki askeri aracın bugün öğleden sonra kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Şehit Bülent Aydın Karakolu'nda görev yapan personelin bulunduğu askerî araç, devriye görevi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan askerlerden 1'i şehit olurken, 2 asker yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şehit olan asker ile yaralanan 2 askerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Askerlerin kimliklerinin, yapılacak resmî açıklamanın ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.