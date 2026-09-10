Bursa’da dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Rusya vatandaşı Arzu Khalılova’yı 146 makas darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet’in davasında yeni gelişme yaşandı. İlk duruşmada şikayetçi olmadığını belirten Khalılova’nın annesi Zülfiye Halil, ikinci duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Bursa 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Salican Mehmet, maktulün annesi Zülfiye Halil, sanığın anne ve babası ile taraf avukatları katıldı.

İlk duruşmada 2 torununun hatırına sanıktan şikayetçi olmadığını belirten Halil, bu kararın hukuki sonuçlarını bilmediğini ifade ederek mahkemede yeniden söz aldı.

Halil, "Bir önceki duruşmada şikayetçi olmadığımı söylemiştim, kandırılmıştım. Davaya katılmak istemediğimi söylemiştim. Ancak hukuki boyutunu bilmiyordum. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

OLAYDA 146 MAKAS DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Olay, 3 Kasım 2025'te Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Arzu Khalılova ile dini nikahla birlikte yaşadığı Salican Mehmet arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mehmet'in makasla saldırdığı Khalılova ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, maktul hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Yapılan otopside Khalılova'nın vücudunda toplam 146 makas girişi bulunduğu, bunlardan 72'sinin tek başına ölümcül nitelikte olduğu belirlendi.

"NE KADAR SALDIRDIĞIMI BİLMİYORUM"

Salican Mehmet, emniyetteki ifadesinde eşiyle olaydan bir gün önce tartıştıklarını ve olay günü yeniden sinirlendiğini öne sürdü.

Psikolojik sorunları olduğunu ve bir süre Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü söyleyen Mehmet, olay sırasında makası alarak eşine saldırdığını belirterek, "Makasla birçok kez saldırdım ama ne kadar olduğunu bilmiyorum" dedi.

Sanık, ilk duruşmada ise emniyetteki ifadesinden farklı olarak Khalılova'nın elinde makasla üzerine geldiğini ve kendisini savunmak amacıyla makası aldığını iddia etmiş, sonrasını hatırlamadığını söylemişti.

8 AYRI SUÇTAN KAYDI BULUNDU

Tutuklanan Salican Mehmet'in "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu bulundurma" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 8 kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Mehmet hakkında ayrıca Arzu Khalılova'ya yönelik eylemi nedeniyle "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan da işlem yapıldığı belirtildi.

AKIL SAĞLIĞI İÇİN ADLİ TIP İNCELEMESİ

Mahkeme heyeti, sanığın akli melekelerinin yerinde olup olmadığının ve işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını anlayıp anlayamadığının belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesine müzekkere yazılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca Salican Mehmet'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.