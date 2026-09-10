Ağustos 2026, küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının 16,96 dereceye çıkmasıyla kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Copernicus İklim Değişikliği Servisi verileri, bu değerin 1991-2020 ağustos ortalamasının 0,85 derece, sanayi öncesi dönemin ise 1,65 derece üzerinde olduğunu gösterdi. Böylece aylık sıcaklık artışı Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 1,5 derece eşiğini aşarken, okyanusların deniz yüzeyi sıcaklığı da ağustos rekoruna ulaştı.

Copernicus verilerine göre Ağustos 2026'da küresel ortalama sıcaklık 16,96 dereceye ulaşarak ölçümlerdeki en yüksek aylık seviyeye çıktı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

AĞUSTOS 2026 KÜRESEL SICAKLIK REKORUNU KIRDI

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Ağustos 2026'ya ilişkin küresel sıcaklık verilerini yayımladı. Ölçümlere göre dünya genelindeki ortalama yüzey hava sıcaklığı 16,96 dereceye çıktı.

Bu seviye, 1991-2020 dönemindeki ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 aynı zamanda daha önce kayıtlardaki en sıcak ay olan Temmuz 2023'ü de geride bıraktı. Temmuz 2023'te küresel ortalama sıcaklık 16,95 derece olarak ölçülmüştü.

Yeni veriyle birlikte Ağustos 2026 yalnızca kayıtlardaki en sıcak ağustos değil, ölçümlerde ulaşılan en yüksek aylık küresel sıcaklık olarak kayda geçti.