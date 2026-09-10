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Ağustos 2026 küresel sıcaklık rekorunu kırdı: Dünya ortalaması 16,96 dereceyle zirveye çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ağustos 2026 küresel sıcaklık rekorunu kırdı: Dünya ortalaması 16,96 dereceyle zirveye çıktı

Dünya, Ağustos 2026'da sıcaklık kayıtlarında yeni bir zirve gördü. Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) verilerine göre küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 16,96 dereceye ulaştı.

Ağustos 2026, küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının 16,96 dereceye çıkmasıyla kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Copernicus İklim Değişikliği Servisi verileri, bu değerin 1991-2020 ağustos ortalamasının 0,85 derece, sanayi öncesi dönemin ise 1,65 derece üzerinde olduğunu gösterdi. Böylece aylık sıcaklık artışı Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 1,5 derece eşiğini aşarken, okyanusların deniz yüzeyi sıcaklığı da ağustos rekoruna ulaştı.

Copernicus verilerine göre Ağustos 2026'da küresel ortalama sıcaklık 16,96 dereceye ulaşarak ölçümlerdeki en yüksek aylık seviyeye çıktı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)Copernicus verilerine göre Ağustos 2026'da küresel ortalama sıcaklık 16,96 dereceye ulaşarak ölçümlerdeki en yüksek aylık seviyeye çıktı. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

AĞUSTOS 2026 KÜRESEL SICAKLIK REKORUNU KIRDI

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Ağustos 2026'ya ilişkin küresel sıcaklık verilerini yayımladı. Ölçümlere göre dünya genelindeki ortalama yüzey hava sıcaklığı 16,96 dereceye çıktı.

Bu seviye, 1991-2020 dönemindeki ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 aynı zamanda daha önce kayıtlardaki en sıcak ay olan Temmuz 2023'ü de geride bıraktı. Temmuz 2023'te küresel ortalama sıcaklık 16,95 derece olarak ölçülmüştü.

Yeni veriyle birlikte Ağustos 2026 yalnızca kayıtlardaki en sıcak ağustos değil, ölçümlerde ulaşılan en yüksek aylık küresel sıcaklık olarak kayda geçti.

Küresel sıcaklık, Ağustos 2026'da sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,65 derece üzerine çıkarak 1,5 derece eşiğini yeniden geçti.Küresel sıcaklık, Ağustos 2026'da sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,65 derece üzerine çıkarak 1,5 derece eşiğini yeniden geçti.

1,5 DERECE EŞİĞİ YENİDEN AŞILDI

Ağustos ayındaki küresel sıcaklık, 1850-1900 yıllarını kapsayan sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,65 derece üzerinde ölçüldü. Böylece aylık küresel sıcaklık farkı, Kasım 2025'ten bu yana ilk kez sanayi öncesi seviyelere kıyasla 1,5 derecenin üzerine çıktı.

Haziran-ağustos dönemindeki küresel sıcaklık, 1991-2020 ortalamasının 0,69 derece üzerinde gerçekleşerek 2026 yazını rekor seviyeye taşıdı.Haziran-ağustos dönemindeki küresel sıcaklık, 1991-2020 ortalamasının 0,69 derece üzerinde gerçekleşerek 2026 yazını rekor seviyeye taşıdı.

2026 YAZI DA SICAKLIK KAYITLARININ ZİRVESİNDE

Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 2026 yaz döneminde küresel sıcaklık, 1991-2020 ortalamasının 0,69 derece üzerinde gerçekleşti. Bu değerle 2026 yazı, 2024 ile birlikte dünya genelinde kayıtlardaki en sıcak yaz mevsimi oldu.

Ağustos ayında kırılan aylık sıcaklık rekoru böylece üç aylık yaz dönemindeki yüksek sıcaklıklarla birlikte kayıtlara yansıdı.

Batı Avrupa'da 2026 yazı, 2003 yılında kaydedilen önceki sıcaklık rekorunu aşarak bölgenin ölçülen en sıcak yazı oldu.Batı Avrupa'da 2026 yazı, 2003 yılında kaydedilen önceki sıcaklık rekorunu aşarak bölgenin ölçülen en sıcak yazı oldu.

BATI AVRUPA 2003 REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Avrupa genelinde Ağustos 2026 ortalama sıcaklığı 20,26 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 dönemi ağustos ortalamasının 1,10 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026, Avrupa'da bugüne kadar kaydedilen en sıcak dördüncü ağustos olarak sıralandı.

Kıtada haziran-ağustos döneminin ortalama sıcaklığı ise normalin 1,17 derece üzerine çıktı. Böylece 2026 yazı, 2024 ve 2022'nin ardından Avrupa'daki en sıcak üçüncü yaz oldu.

Batı Avrupa'da ise ayrı bir rekor kaydedildi. Bölge, 2003 yılındaki önceki rekoru aşarak ölçümlerdeki en sıcak yaz mevsimini yaşadı.

Kutup bölgeleri dışındaki okyanuslarda ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı ağustosta 21,07 dereceye ulaşarak ay bazında yeni rekor kırdı.Kutup bölgeleri dışındaki okyanuslarda ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı ağustosta 21,07 dereceye ulaşarak ay bazında yeni rekor kırdı.

DENİZ YÜZEYİ SICAKLIĞI 21,07 DERECEYE ÇIKTI

Rekor yalnızca kara ve atmosfer sıcaklıklarıyla sınırlı kalmadı. Kutup bölgeleri dışındaki okyanusların ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı Ağustos 2026'da 21,07 dereceye ulaştı.

Bu değer, ağustos ayları için bugüne kadar ölçülen en yüksek ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı oldu. Verilerde, Pasifik'te hızla güçlenen El Nino koşullarının yüksek sıcaklıklarda etkili olduğu belirtildi.

Atmosferdeki yüksek sıcaklıklarla deniz yüzeyi rekorlarının aynı döneme denk gelmesi, Ağustos 2026'daki küresel sıcaklık artışının geniş çaplı olduğunu ortaya koydu.Atmosferdeki yüksek sıcaklıklarla deniz yüzeyi rekorlarının aynı döneme denk gelmesi, Ağustos 2026'daki küresel sıcaklık artışının geniş çaplı olduğunu ortaya koydu.

SICAKLIK REKORLARI ATMOSFER VE OKYANUSLARDA BİRLEŞTİ

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) İklim Strateji Lideri Samantha Burgess, Ağustos 2026'nın küresel iklim kayıtları açısından sıra dışı bir dönem olduğunu belirtti.

Burgess, ayın hem kayıtlardaki en sıcak ağustos hem de şimdiye kadar ölçülen en sıcak ay olduğunu, küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 1,65 derece üzerine çıktığını vurguladı.

Küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşması ve Batı Avrupa'nın en sıcak yazını yaşamasını birlikte değerlendiren Burgess, iklim değişikliğinin atmosfer ve okyanuslardaki etkilerinin aşırı hava olaylarıyla birlikte daha görünür hale geldiğine işaret etti. AA'ya göre açıklamasında "Bu koşulların etkileri, dünya çapında topluluklar, ekonomiler ve ekosistemler tarafından giderek daha fazla hissedilmektedir." şeklinde sözlere yer verdi.

Sıcaklık rekoruna ilişkin özet tablo, öne çıkan sorular ve cevaplarıSıcaklık rekoruna ilişkin özet tablo, öne çıkan sorular ve cevapları

AĞUSTOS 2026 SICAKLIK REKORU ÖZETİ

Konu
Bilgi
Küresel ortalama sıcaklık
16,96 derece
1991-2020 ağustos ortalamasına fark
+0,85 derece
Sanayi öncesi döneme fark
+1,65 derece
2026 küresel yaz sıcaklık farkı
+0,69 derece
Avrupa ağustos ortalaması
20,26 derece
Avrupa'da ağustos sıcaklık farkı
+1,10 derece
Avrupa 2026 yaz sıcaklık farkı
+1,17 derece
Deniz yüzeyi sıcaklığı
21,07 derece
Resmi veri kaynağı
Copernicus İklim Değişikliği Servisi

AĞUSTOS 2026 SICAKLIK REKORUNA İLİŞKİN ÖNE ÇIKAN SORULAR

Ağustos 2026 dünyanın en sıcak ayı mı oldu?
Evet. Küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının 16,96 dereceye ulaşmasıyla Ağustos 2026, kayıtlardaki en sıcak ay olarak belirlendi.
Ağustos 2026 önceki sıcaklık rekorunu ne kadar geçti?
Önceki aylık rekor Temmuz 2023'te ölçülen 16,95 dereceydi. Ağustos 2026'da ortalama sıcaklık 16,96 dereceye çıkarak bu seviyeyi geçti.
Ağustos 2026 sanayi öncesi döneme göre kaç derece daha sıcaktı?
Küresel sıcaklık, 1850-1900 döneminin ortalamasının 1,65 derece üzerinde gerçekleşti. Aylık sıcaklık farkı böylece Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 1,5 derece eşiğini aştı.
2026 yazı kayıtlardaki en sıcak yaz mı oldu?
Küresel ölçekte evet. Haziran-ağustos dönemindeki sıcaklık 1991-2020 ortalamasının 0,69 derece üzerinde gerçekleşti ve 2026, 2024 ile birlikte kayıtlardaki en sıcak yaz oldu.
Ağustos 2026'da deniz yüzeyi sıcaklığı kaç derece oldu?
Kutup bölgeleri dışındaki okyanusların ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 21,07 dereceye çıktı. Bu seviye ağustos ayları için ölçülen en yüksek değer olarak kayda geçti.

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