Çağla Tugaltay cinayetinde çarpıcı gelişme! Şortundan 2 erkeğe ait DNA çıktı

İstanbul Şişli'de 2000 yılında evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın cinayet dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen soruşturmada, yeni teknolojiyle yapılan incelemeler dikkat çeken bir bulguyu ortaya çıkardı.

Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen yeni incelemelerde, Çağla'nın şortunun iki ayrı bölgesinde yabancı erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. DNA örneklerinden birinin şortun lastik bölümünde, diğerinin ise paça kısmında bulunduğu belirlendi.

Fotoğraf: A Haber Arşiv

TIRNAKLARINDAKİ DNA İLE UYUMLU ÇIKTI

Dosyada daha önce de önemli bir DNA bulgusuna ulaşılmıştı. 2013 yılında Çağla Tuğaltay'ın tırnaklarında yapılan incelemede, yabancı bir erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan yeni incelemede ise şortun lastik ve paça bölümünden elde edilen erkek DNA profilinin, 15 yaşındaki Çağla'nın tırnaklarında bulunan DNA örnekleriyle uyumlu olduğu belirlendi.