Çağla Tugaltay cinayetinde çarpıcı gelişme! Şortundan 2 erkeğe ait DNA çıktı
İstanbul Şişli’de 2000 yılında evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay’ın dosyasında yeni gelişme yaşandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları kapsamında yeniden incelenen kıyafetlerde, Çağla’nın şortunun iki ayrı bölümünde yabancı erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. DNA profillerinin, 2013 yılında tırnaklarında bulunan erkek DNA’sıyla uyumlu olduğu belirlendi.
İstanbul Şişli'de 2000 yılında evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın cinayet dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen soruşturmada, yeni teknolojiyle yapılan incelemeler dikkat çeken bir bulguyu ortaya çıkardı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan kıyafetleri ve cinayetin ardından elde edilen bulgular yeniden incelemeye alındı.
CİNAYETTE KRİTİK GELİŞME
Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen yeni incelemelerde, Çağla'nın şortunun iki ayrı bölgesinde yabancı erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. DNA örneklerinden birinin şortun lastik bölümünde, diğerinin ise paça kısmında bulunduğu belirlendi.
TIRNAKLARINDAKİ DNA İLE UYUMLU ÇIKTI
Dosyada daha önce de önemli bir DNA bulgusuna ulaşılmıştı. 2013 yılında Çağla Tuğaltay'ın tırnaklarında yapılan incelemede, yabancı bir erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan yeni incelemede ise şortun lastik ve paça bölümünden elde edilen erkek DNA profilinin, 15 yaşındaki Çağla'nın tırnaklarında bulunan DNA örnekleriyle uyumlu olduğu belirlendi.
POLİS DNA'NIN SAHİBİNİ ARIYOR
Yeni DNA bulgusunun ardından polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.
Ekiplerin yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, elde edilen DNA örneklerinin sahibinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.