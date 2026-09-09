THY'den İngiltere uçuşlarına iptal ve gecikme uyarısı

İngiltere’nin en büyük havalimanı Heathrow’da hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle Türk Hava Yolları’nın İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerinde gecikme ve iptaller yaşanabileceği bildirildi.