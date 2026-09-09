THY'den İngiltere uçuşlarına iptal ve gecikme uyarısı
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İngiltere’nin en büyük havalimanı Heathrow’da hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle Türk Hava Yolları’nın İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerinde gecikme ve iptaller yaşanabileceği bildirildi.
İngiltere'de Heathrow Havalimanı'nda hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı uçuşlarda aksama meydana gelirken, gözler THY'nin İngiltere seferlerine çevrildi.
THY, yolcuları etkileyen aksaklığa ilişkin yaptığı duyuruda, "İngiltere hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle, İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir" ifadelerini kullandı.