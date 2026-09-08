İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde olumsuz hava koşulları, şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyu nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı. İlçe kaymakamlıkları tarafından art arda yapılan resmi açıklamalarda, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla plaj ve sahillere girişlerin kısıtlandığı bildirildi.

Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyunun yüksek olması nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 09.09.2026 (Çarşamba) ve 10.09.2026 (Perşembe) günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sarıyer Kaymakamlığı'nın açıklamasında ise "Son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 09.09.2026 Çarşamba günü ve 10.09.2026 Perşembe günü bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Çarşamba ve Perşembe günleri geçici olarak Sarıyer ilçesi sınırlarında bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Şile Kaymakamlığı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre rüzgârın kuvvetli, dalga boyunun ise yüksek olması nedeniyle denize giriş yasağı getirildiğini duyurdu. Açıklamada, 9 Eylül 2026 Çarşamba ve 10 Eylül 2026 Perşembe günlerinde rüzgârın poyrazdan eseceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"9 Eylül 2026 Çarşamba ve 10 Eylül 2026 Perşembe günleri rüzgârın poyrazdan eseceği bilgisi dâhilinde Ayazma Plajı (Şile Liman mendireğinin etkisi dâhilinde dolgu alanından başlayarak 500 metre mesafede bulunan Yelken Plaj işletmesine kadar) ve Ağva Plajı'nda (dere kenarında bulunan fener mendireğinden itibaren 200 metre mesafe) cankurtaranların oluşturacakları kontrollü alanlar dışında denize girmek yasaklanmıştır. 2 plajda da saat 18.00 itibarıyla boşaltma işlemi yapılacaktır."