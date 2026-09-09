İdefix'ten öğrencilere yönelik yeni üyelik programı: İdefix Öğrenci

İdefix, öğrencilerin alışverişten günlük yaşama uzanan farklı ihtiyaçlarında avantajlardan yararlanmasını sağlayan yeni üyelik programı idefix Öğrenci’yi kullanıma sundu. Program kapsamında öğrenciler, ilk 6 ay boyunca aylık yalnızca 1 TL karşılığında Premium üyelikten yararlanırken; ücretsiz kargo, hediye kahve, alışveriş, ulaşım, seyahat ve sosyal yaşam kategorilerindeki çeşitli fırsatlara erişebiliyor.

Öğrencilik döneminde kırtasiye ve teknoloji gibi eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra market, moda, kişisel ihtiyaçlar ve ulaşım gibi günlük harcamalar da bütçede önemli bir yer tutuyor. Öğrencilerin farklı harcama alanlarındaki ihtiyaçlarını gözeten İdefix Öğrenci, alışverişten günlük yaşama uzanan çeşitli avantajları tek bir üyelik programında bir araya getiriyor.

KİTAP VE KIRTASİYEDEN TEKNOLOJİYE TÜM İHTİYAÇLARDA AVANTAJ

İdefix Öğrenci üyeleri, elektronik, ev yaşam, elektrikli ev aletleri, moda ve kitap-kırtasiye başta olmak üzere birçok ürün grubunda sunulan indirimlerden yararlanabiliyor. Seçili bilgisayar ve telefonlarda 1.000 TL anında indirim kuponu sunulurken, sneaker ve çantalarda %50'ye varan indirim, küçük ev aletlerinde ise net yüzde 15 indirim fırsatı bulunuyor. Kitap, kırtasiye ve mobilya ürünlerinde ise yüzde 40'a varan indirim avantajı sağlanıyor. Program kapsamında sunulan ücretsiz kargo avantajının yanı sıra, üyeler İdefix uygulamasından gerçekleştirecekleri ilk alışverişlerinde 100 TL değerindeki indirim kuponundan da faydalanabiliyor.

Program, alışveriş avantajlarının yanı sıra öğrencilerin günlük yaşam ve sosyal aktivitelerine yönelik fırsatlar da sunuyor. Öğrenciler scooter kiralamalarında yüzde 50 indirim, uçak bileti ve etkinlik bileti indirimleri ile hediye kahve fırsatlarından yararlanabiliyor.

"ÖĞRENCİLERİN GÜNLÜK HAYATINA DOKUNAN BİR FAYDA DÜNYASI OLUŞTURMAK İSTEDİK"

İdefix Genel Müdürü V. Onur Bayhan, İdefix Öğrenci'nin öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına tek bir üyelik üzerinden karşılık verme hedefiyle hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Öğrencilik döneminde bütçeyi doğru yönetebilmek büyük önem taşıyor. Bu dönemde ihtiyaçlar yalnızca kitap, kırtasiye ya da teknolojiyle sınırlı değil; ulaşımdan sosyalleşmeye, günlük alışverişten seyahate kadar hayatın pek çok alanına yayılıyor. İdefix Öğrenci'yi geliştirirken biz de tam olarak bu bütünsel ihtiyaçtan yola çıktık. Öğrencilerin günlük hayatına dokunan, gerçekten kullanabilecekleri ve bütçelerine katkı sağlayacak bir fayda dünyası oluşturmak istedik. idefix'in geniş ürün ve hizmet ekosistemini öğrencilerin ihtiyaçlarına özel avantajlarla buluşturarak onların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz."

İLK 6 AY PREMİUM ÜYELİK AYLIK 1 TL

İdefix Öğrenci'nin öne çıkan avantajlarından biri de öğrencilere özel üyelik fiyatı. Programa katılan öğrenciler, ilk 6 ay boyunca aylık yalnızca 1 TL ödeyerek Premium üyelikten ve program kapsamında sunulan avantajlardan yararlanabiliyor.

İdefix Öğrenci'ye katılımda yaş sınırı bulunmuyor. Programa dahil olmak isteyen öğrencilerin üyelik sırasında öğrencilik durumlarını doğrulamaları yeterli oluyor.

İdefix Öğrenci; günlük ihtiyaçlarından alışverişe, ulaşımdan seyahat ve sosyal yaşama kadar öğrencilerin farklı harcama alanlarına yönelik avantajları tek bir üyelik çatısı altında sunuyor.