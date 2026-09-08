Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 26 AES 782 plakalı otomobil, yolun ortasında aniden durdu. Çevredekilerin aracın hareket etmediğini ve sürücünün direksiyon başında hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

POLİSİ KARŞISINDA GÖRÜNCE YENİDEN UYUMAYA ÇALIŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, camları kapalı olan aracın kapısını açamayınca sürücüyü uyandırmak için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin aracı beşik gibi sallaması ve camlara vurarak seslenmesi sonucu güçlükle gözlerini açan M.K., karşısında polisleri görmesine rağmen ne olduğunu anlayamayarak yeniden uyumaya çalıştı. Polislerin ısrarlı müdahalesiyle tamamen kendine getirilen sürücü, araçtan indirildi.