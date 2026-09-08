Yolun ortasında sızan sürücü polisi bile şaşkına çevirdi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon başında kendinden geçen aşırı alkollü sürücü, yolun ortasında durdu. Polis ekiplerinin otomobili sallayarak dakikalar süren çabası sonucu güçlükle uyandırdığı sürücünün 2,87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Karşısında polisleri gören sürücü, tekrar uyumaya çalışırken 25 bin TL ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu.
Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi.
DİREKSİYON BAŞINDA SIZIP YOLU KAPATTI
Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 26 AES 782 plakalı otomobil, yolun ortasında aniden durdu. Çevredekilerin aracın hareket etmediğini ve sürücünün direksiyon başında hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.
POLİSİ KARŞISINDA GÖRÜNCE YENİDEN UYUMAYA ÇALIŞTI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, camları kapalı olan aracın kapısını açamayınca sürücüyü uyandırmak için yoğun çaba sarf etti.
Ekiplerin aracı beşik gibi sallaması ve camlara vurarak seslenmesi sonucu güçlükle gözlerini açan M.K., karşısında polisleri görmesine rağmen ne olduğunu anlayamayarak yeniden uyumaya çalıştı. Polislerin ısrarlı müdahalesiyle tamamen kendine getirilen sürücü, araçtan indirildi.
2,87 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI: 25 BİN TL CEZA KESİLDİ
Olay yerinde yapılan alkol testinde sürücü M.K.'nin 2,87 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye "alkollü araç kullanmak" nedeniyle 25 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından trafik güvenliğini tehlikeye atan otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.