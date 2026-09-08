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75 KİLO BONZAİ YAPIMINDA KULLANILABİLECEK HAMMADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin Erenler, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde düzenlediği 2 ayrı operasyonda G.D. (28), E.T. (34) ve Ü.A. (26) yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, bonzai yapımında kullanılabilecek 22,20 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid hammaddesi, 7,20 gram metamfetamin ve 2,89 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddelerin toplamda 75 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği belirtildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.D. ve E.T. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.