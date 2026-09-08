Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 75 kilo bonzai hammaddesiele geçirildi
Sakarya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda, bonzai yapımında kullanılabilecek toplam 75 kilo hammaddesine denk gelen sentetik kannabinoid maddesi ile metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
75 KİLO BONZAİ YAPIMINDA KULLANILABİLECEK HAMMADDE ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin Erenler, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde düzenlediği 2 ayrı operasyonda G.D. (28), E.T. (34) ve Ü.A. (26) yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, bonzai yapımında kullanılabilecek 22,20 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid hammaddesi, 7,20 gram metamfetamin ve 2,89 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddelerin toplamda 75 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği belirtildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.D. ve E.T. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.