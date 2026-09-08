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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 75 kilo bonzai hammaddesiele geçirildi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 75 kilo bonzai hammaddesiele geçirildi

Sakarya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda, bonzai yapımında kullanılabilecek toplam 75 kilo hammaddesine denk gelen sentetik kannabinoid maddesi ile metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Foto: DHAFoto: DHA

75 KİLO BONZAİ YAPIMINDA KULLANILABİLECEK HAMMADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin Erenler, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde düzenlediği 2 ayrı operasyonda G.D. (28), E.T. (34) ve Ü.A. (26) yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, bonzai yapımında kullanılabilecek 22,20 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid hammaddesi, 7,20 gram metamfetamin ve 2,89 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddelerin toplamda 75 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği belirtildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.D. ve E.T. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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