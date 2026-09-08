Kayseri'de yolcu otobüsüne operasyon! Valizde 3 kilo 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 tutuklama
Kayseri'de narkotik polis ekipleri tarafından Malatya-Kayseri karayolunda seyreden yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 2 yolcunun valizinden 3 kilo 420 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Malatya-Kayseri karayolundaki bir yolcu otobüsünü durdurdu.
UYUŞTURUCU VALİZLERDE BULUNDU
Otobüste yapılan aramada yolculardan E.T. (53) ile M.V.'nin (31) valizlerinde toplam 3 kilo 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
E.T. ve M.V. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü operasyona ilişkin açıklamasında, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.