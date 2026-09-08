Ekipler, Malatya-Kayseri karayolundaki bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Foto: İHA

UYUŞTURUCU VALİZLERDE BULUNDU

Otobüste yapılan aramada yolculardan E.T. (53) ile M.V.'nin (31) valizlerinde toplam 3 kilo 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

E.T. ve M.V. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü operasyona ilişkin açıklamasında, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.