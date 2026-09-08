Boyun kütletme faciaya dönüştü: Ağrı kesmeye gitti canından oldu
Sosyal medyada son zamanlarda popülerleşen ve ağrılardan kurtulma vaadiyle sunulan "çıtlatma/kütletme" uygulamaları, uzman olmayan kişilerin elinde felakete dönüşmeye devam ediyor. Beyoğlu'nda masörlük belgesi olduğunu iddia eden bir şahsın uyguladığı boyun çekme işlemi sonrasında 42 yaşındaki Berat Topay hayatını kaybetti.
Sosyal medyadan sıkça tanık olduğumuz vücudun çeşitli yerlerini çıtlatma/kütletme şeklinde rahatlatma yöntemi, her yeni çıkan görüntüyle tekrar gündeme geliyor.
Birçok vatandaş ağrılarının giderilmesi için bu yöntemi uygulayan kişilere başvuruyor ancak uygulama; alanında uzman olmayan ve akademik geçmişi bulunmayan kişilerce yapıldığında büyük sağlık sorunlarına, sakatlığa hatta ölüme varan sonuçlara yol açabiliyor. Bunun son örneklerinden biri Beyoğlu'nda yaşandı.
'BOYNUNU ÇEKTİM'
Beyoğlu Hacıahmet Mahallesinde 21 Mayıs gecesi yaşanan olayda Berat Topay (42), kardeşiyle birlikte masörlük belgesi olduğunu iddia eden Şenol Karataş'ın(43) evine gitti. Uygulama sırasında Karataş'ın boynunu kütletmesinin ardından Berat Topay, fenalaşarak bilincini kaybetti.