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Boyun kütletme faciaya dönüştü: Ağrı kesmeye gitti canından oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Boyun kütletme faciaya dönüştü: Ağrı kesmeye gitti canından oldu

Sosyal medyada son zamanlarda popülerleşen ve ağrılardan kurtulma vaadiyle sunulan "çıtlatma/kütletme" uygulamaları, uzman olmayan kişilerin elinde felakete dönüşmeye devam ediyor. Beyoğlu'nda masörlük belgesi olduğunu iddia eden bir şahsın uyguladığı boyun çekme işlemi sonrasında 42 yaşındaki Berat Topay hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan sıkça tanık olduğumuz vücudun çeşitli yerlerini çıtlatma/kütletme şeklinde rahatlatma yöntemi, her yeni çıkan görüntüyle tekrar gündeme geliyor.

Boyun kütletme faciaya dönüştü: Ağrı kesmeye gitti canından oldu - 1

Birçok vatandaş ağrılarının giderilmesi için bu yöntemi uygulayan kişilere başvuruyor ancak uygulama; alanında uzman olmayan ve akademik geçmişi bulunmayan kişilerce yapıldığında büyük sağlık sorunlarına, sakatlığa hatta ölüme varan sonuçlara yol açabiliyor. Bunun son örneklerinden biri Beyoğlu'nda yaşandı.

Berat TopayBerat Topay

'BOYNUNU ÇEKTİM'
Beyoğlu Hacıahmet Mahallesinde 21 Mayıs gecesi yaşanan olayda Berat Topay (42), kardeşiyle birlikte masörlük belgesi olduğunu iddia eden Şenol Karataş'ın(43) evine gitti. Uygulama sırasında Karataş'ın boynunu kütletmesinin ardından Berat Topay, fenalaşarak bilincini kaybetti.

Boyun kütletme faciaya dönüştü: Ağrı kesmeye gitti canından oldu - 2

Hastanede kalbi duran ve entübe edilen talihsiz adam kurtarılamadı. İfadesinde 5-6 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Şenol Karataş, "5 dakika masaj yaptıktan sonra boyun kısmından tutup çekme işlemi yaptım. Kötü hissettiğini söyledi, bilincini kaybetti. Kasti bir durumum yoktur, neden fenalaştığını ben de bilmiyorum" dedi. Adliyeye sevk edilen Karataş, mahkemece tutuklandı.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Kenan Zafer AksungurTürkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Kenan Zafer Aksungur

'FELÇ VE ÖLÜME YOL AÇAR'
Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı ve Dünya Manuel Terapi (Kayropraktik) Türkiye Sorumlusu Kenan Zafer Aksungur, bu tür uygulamaların hayati risk taşıdığına dikkat çekti.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Kenan Zafer AksungurTürkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Kenan Zafer Aksungur

Bu uygulamayı yapabilmek için fizyoterapist veya doktor olmak gerektiğini aktaran Aksungur, "Birinci boyun omurgası müdahaleleri en riskli bölgedir. Güvenli testler ve MR incelemeleri yapılmadan uygulanan işlemler felce, hatta ölüme yol açabilir. Berberler, masörler ve yeterli eğitim almamış kişiler bu işlemleri yapmaya kalkışıyor" dedi.

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