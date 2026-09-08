Hastanede kalbi duran ve entübe edilen talihsiz adam kurtarılamadı. İfadesinde 5-6 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Şenol Karataş, "5 dakika masaj yaptıktan sonra boyun kısmından tutup çekme işlemi yaptım. Kötü hissettiğini söyledi, bilincini kaybetti. Kasti bir durumum yoktur, neden fenalaştığını ben de bilmiyorum" dedi. Adliyeye sevk edilen Karataş, mahkemece tutuklandı.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Kenan Zafer Aksungur 'FELÇ VE ÖLÜME YOL AÇAR'

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı ve Dünya Manuel Terapi (Kayropraktik) Türkiye Sorumlusu Kenan Zafer Aksungur, bu tür uygulamaların hayati risk taşıdığına dikkat çekti.