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Doğu Karadeniz'de alarm verildi: Dört ilde kuvvetli yağış ve sel riski sürüyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Doğu Karadeniz'de alarm verildi: Dört ilde kuvvetli yağış ve sel riski sürüyor

A Haber canlı yayınında konuşan meteoroloji uzmanı Adil Tek, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sel ve su baskını riskinin yüksek olduğunu söyleyen Tek, yağışların yarın da süreceğini, sıcak havanın ise eylül ve ekimde yeniden etkili olacağını açıkladı.

Yurt genelinde hava aynı anda iki farklı tabloyu gösteriyor. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış ve sel riski öne çıkarken, Ege ve Akdeniz'de sıcak hava etkisini sürdürüyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan meteoroloji uzmanı Adil Tek, önümüzdeki günlere ilişkin dikkat çeken tahminlerini paylaştı.

7 EYLÜL HAVA DURUMU: YAĞIŞ VE SICAKLIK TAHMİNLERİ

Doğu Karadeniz'de alarm verildi: Dört ilde kuvvetli yağış ve sel riski sürüyor - 1

DÖRT İL İÇİN ALARM VERİLDİ

Karadeniz'de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken bölge Doğu Karadeniz. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında özellikle dört ili işaret etti. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli yağışların devam edeceğini belirten Tek, sel ve su baskını riskinin bugün yüksek olduğunu söyledi.

Tek, "Sinop'tan Artvin'e kadar olan bölgede bugün yağış var" diyerek, özellikle Doğu Karadeniz'de yağışların kuvvetleneceğine dikkat çekti. Yağışların gün içinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ordu'da da yağış görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz'deki riskin daha yüksek olduğu vurgulandı.

(MGM)(MGM)

METEOROLOJİ HARİTASINDA DÖRT İL SARIYA BOYANDI

7 Eylül tarihli Meteoroloji haritasında Türkiye'nin büyük bölümünde yeşil renk hakim. Ancak Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri sarı renkle öne çıkıyor. Paylaşılan uyarı tablosunda şu iller yer aldı:

  • Artvin
  • Rize
  • Giresun
  • Trabzon

Doğu Karadeniz'de alarm verildi: Dört ilde kuvvetli yağış ve sel riski sürüyor - 2

YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bölgede yağışlı hava yarın da etkisini sürdürecek. Ancak çarşambadan itibaren Doğu Karadeniz'in rahatlaması bekleniyor. Adil Tek, uzun süredir yağış alan bölge için "Karadeniz nefes alamadı. Bu hafta nefes alacak" değerlendirmesini yaptı.

Çarşambadan sonra güneşli havanın daha fazla hissedilmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise bölgede 23-24 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

İSTANBUL'DA YAĞMUR SÜRPRİZİ

İstanbul'da da sabah saatlerinde yağış görüldü. Özellikle kuzey ilçelerde etkili olan yağışın Büyükçekmece ile İstanbul Havalimanı arasında da devam ettiği aktarıldı.

Kentte salı günü sıcaklıklarda 1-2 derecelik düşüş bekleniyor. Ancak bu serinleme uzun sürmeyecek. Önümüzdeki hafta sıcaklıkların yeniden birkaç derece yükselmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de alarm verildi: Dört ilde kuvvetli yağış ve sel riski sürüyor - 3

EGE'DE SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELİYOR

Ege Bölgesi'nde ise yağıştan çok sıcak hava konuşuluyor. İzmir'de sıcaklığın 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Manisa'da 34 derece civarında değerler öngörülürken, Aydın da yüksek sıcaklıkların etkili olduğu iller arasında bulunuyor.

İç kesimlerde ise hava biraz daha serin. Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya'da sıcaklıkların daha düşük seviyelerde kalması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de alarm verildi: Dört ilde kuvvetli yağış ve sel riski sürüyor - 4

ANTALYA'DA TERMOMETRELER 40'I GÖRECEK

Akdeniz'de sıcaklık daha da yükseliyor. Antalya'da bugün termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Adil Tek, Antalya'daki hava için dikkat çeken bir ayrıntı verdi. Bölgede nemin düşük olması nedeniyle havanın bunaltıcılığının kıyıdaki yüksek nemli günlere göre farklı hissedileceğini belirtti.

Tek, "Kuru bir havası var bugün, nem yok. Yapış yapış olmayacak ama sıcaktan bunalacak Antalya" dedi.

Gece sıcaklıkları da yüksek. Antalya'da sabah saatlerinde sıcaklık 29 derece civarındaydı. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar gerilese bile hissedilen değerlerin 34-35 dereceye ulaşabileceği ifade edildi.

Doğu Karadeniz'de alarm verildi: Dört ilde kuvvetli yağış ve sel riski sürüyor - 5

ANKARA'DA SICAKLIK BİR ANDA TIRMANACAK

İç Anadolu'da bugün yağış beklenmiyor. Ankara'da gün 27 derece civarında başladı. Başkentte çarşambaya kadar daha serin bir hava etkili olacak. Ancak perşembeden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Cuma günü Ankara'da sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Gece ise daha serin bir hava görülecek. Ankara'da yarın gece sıcaklığın 12 dereceye, çarşamba gecesi ise 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de alarm verildi: Dört ilde kuvvetli yağış ve sel riski sürüyor - 6

GÜNEYDOĞU'DA 40 DERECELER GERİDE KALIYOR

Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava sürse de 40 derecelik değerler geriliyor. Bölgede sıcaklıkların genel olarak 35-36 derece civarında olması bekleniyor. Batman'da bugün 37 derece ölçülmesi beklenirken, Diyarbakır'da önümüzdeki hafta sıcaklıkların 36-37 dereceye yeniden çıkacağı belirtildi.

Adil Tek, bölgedeki değişimi "40 dereceler artık biraz daha rahatlamış vaziyette" sözleriyle değerlendirdi.

Doğu Karadeniz'de alarm verildi: Dört ilde kuvvetli yağış ve sel riski sürüyor - 7

YAZ BİTMEDİ! EYLÜL VE EKİM İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Hava sıcaklıklarıyla ilgili uzun vadeli tahminler de dikkat çekiyor. Adil Tek, eylül ayının genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi. Özellikle eylülün üçüncü haftasında sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor. Dördüncü haftada da değerlerin mevsim normallerinin üzerinde kalacağı ifade edildi.

Ekim ayında da sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Tek, arada serin hava ve yağış geçişleri yaşanabileceğini ancak genel tablonun sıcak bir eylüle ve ekime işaret ettiğini belirtti.

"Yaz biraz daha uzayacak" diyen Tek, önümüzdeki dönemde sıcak havanın yeniden kendisini göstereceğini ifade etti.

Doğu Karadeniz'de alarm verildi: Dört ilde kuvvetli yağış ve sel riski sürüyor - 8

RÜZGAR İÇİN KRİTİK UYARI

Yağışın yanı sıra rüzgar da bazı bölgelerde önemli bir faktör olacak. Özellikle öğleden sonra kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesi bekleniyor. Adil Tek, rüzgarın zaman zaman 40-50 kilometre hıza ulaşabileceğini belirtti. Bu durumun devam eden orman yangınlarına müdahaleyi de zorlaştırabileceğine dikkat çekildi.

Bu nedenle yangın bölgelerinde rüzgarın yönü ve şiddeti yakından takip edilecek.

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİN HAVA ÖZETİ

BölgeBeklenen durum
Doğu Karadeniz
Kuvvetli yağış, sel ve su baskını riski
İstanbul
Sabah saatlerinde yağış, ardından sıcaklık artışı
Ege
Yer yer 35 dereceye ulaşan sıcaklık
Akdeniz
Antalya'da 40 dereceye varan sıcaklık
İç Anadolu
Yağışsız hava, Ankara'da yeniden sıcaklık artışı
Güneydoğu Anadolu
35-37 derece civarında sıcaklık
Eylül-Ekim
Genel olarak mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık

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