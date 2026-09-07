Yurt genelinde hava aynı anda iki farklı tabloyu gösteriyor. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış ve sel riski öne çıkarken, Ege ve Akdeniz'de sıcak hava etkisini sürdürüyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan meteoroloji uzmanı Adil Tek, önümüzdeki günlere ilişkin dikkat çeken tahminlerini paylaştı.

DÖRT İL İÇİN ALARM VERİLDİ

Karadeniz'de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken bölge Doğu Karadeniz. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında özellikle dört ili işaret etti. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli yağışların devam edeceğini belirten Tek, sel ve su baskını riskinin bugün yüksek olduğunu söyledi.

Tek, "Sinop'tan Artvin'e kadar olan bölgede bugün yağış var" diyerek, özellikle Doğu Karadeniz'de yağışların kuvvetleneceğine dikkat çekti. Yağışların gün içinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ordu'da da yağış görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz'deki riskin daha yüksek olduğu vurgulandı.