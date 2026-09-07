Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları İstanbul’u görüntüledi: Kentin gece ve gündüz yüzü aynı karelerde
Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan İstanbul’a bakış, kentin gece ve gündüz yüzünü buluşturdu. Avrupa ve Asya’yı ayıran Boğaz'ın yanı sıra İstanbul Havalimanı da görüntülere yansıdı. ISS, kentteki eski amber ışıklarla daha parlak LED’lerin oluşturduğu farkı vurguladı.
İstanbul, bu kez gökyüzünden gelen görüntülerle gündeme geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotların çektiği İstanbul fotoğrafları, istasyonun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Gündüz ve gece çekilen kareler, kentin iki farklı yüzünü aynı paylaşımda gözler önüne serdi.
İSTANBUL UZAYDAN BÖYLE GÖRÜNDÜ
Paylaşılan fotoğraflardan biri İstanbul'u gündüz saatlerinde gösteriyor. Karede Marmara Denizi, Karadeniz'e açılan İstanbul Boğaz'ı ve iki kıtaya yayılan kent dokusu geniş bir açıyla görülüyor.
Görüntünün farklı bölümlerinde yerleşim alanları, yollar, yeşil bölgeler ve su kaynakları birbirinden ayırt edilebiliyor. İstanbul Havalimanı da fotoğrafta seçilebilen önemli noktalardan biri olarak öne çıkıyor.
Gece çekilen kare ise kentin bambaşka bir görünümünü ortaya koyuyor. İstanbul'un Avrupa ve Asya yakasındaki ışıklar, karanlık çevrenin içinde geniş bir şehir ağı oluşturuyor.
BOĞAZ İKİ KITAYI BİRBİRİNDEN AYIRIYOR
ISS'nin paylaşımında İstanbul Boğazı'na da özel olarak dikkat çekildi. Paylaşım metninde Boğaz'ın şehri ikiye böldüğü, Avrupa ile Asya'yı birbirinden ayırdığı ve Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağladığı ifade edildi.
Astronotların çektiği karelerde Boğaz'ın kıvrımlı yapısı ve çevresindeki yoğun yerleşim alanları yukarıdan açık şekilde görülüyor. Özellikle gece fotoğrafında iki yakadaki aydınlatmanın oluşturduğu hat, İstanbul'un sınırlarını uzaydan izlemeyi kolaylaştırıyor.