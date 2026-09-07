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Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları İstanbul’u görüntüledi: Kentin gece ve gündüz yüzü aynı karelerde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları İstanbul’u görüntüledi: Kentin gece ve gündüz yüzü aynı karelerde

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan İstanbul’a bakış, kentin gece ve gündüz yüzünü buluşturdu. Avrupa ve Asya’yı ayıran Boğaz'ın yanı sıra İstanbul Havalimanı da görüntülere yansıdı. ISS, kentteki eski amber ışıklarla daha parlak LED’lerin oluşturduğu farkı vurguladı.

İstanbul, bu kez gökyüzünden gelen görüntülerle gündeme geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotların çektiği İstanbul fotoğrafları, istasyonun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Gündüz ve gece çekilen kareler, kentin iki farklı yüzünü aynı paylaşımda gözler önüne serdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu, İstanbul’un gece ve gündüz çekilen fotoğraflarını paylaştı.Uluslararası Uzay İstasyonu, İstanbul’un gece ve gündüz çekilen fotoğraflarını paylaştı.

İSTANBUL UZAYDAN BÖYLE GÖRÜNDÜ

Paylaşılan fotoğraflardan biri İstanbul'u gündüz saatlerinde gösteriyor. Karede Marmara Denizi, Karadeniz'e açılan İstanbul Boğaz'ı ve iki kıtaya yayılan kent dokusu geniş bir açıyla görülüyor.

Görüntünün farklı bölümlerinde yerleşim alanları, yollar, yeşil bölgeler ve su kaynakları birbirinden ayırt edilebiliyor. İstanbul Havalimanı da fotoğrafta seçilebilen önemli noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Gece çekilen kare ise kentin bambaşka bir görünümünü ortaya koyuyor. İstanbul'un Avrupa ve Asya yakasındaki ışıklar, karanlık çevrenin içinde geniş bir şehir ağı oluşturuyor.

İstanbul’un uzaydan çekilen karelerinde Avrupa ve Asya yakaları aynı görüntüde yer aldı. (X)İstanbul’un uzaydan çekilen karelerinde Avrupa ve Asya yakaları aynı görüntüde yer aldı. (X)

BOĞAZ İKİ KITAYI BİRBİRİNDEN AYIRIYOR

ISS'nin paylaşımında İstanbul Boğazı'na da özel olarak dikkat çekildi. Paylaşım metninde Boğaz'ın şehri ikiye böldüğü, Avrupa ile Asya'yı birbirinden ayırdığı ve Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağladığı ifade edildi.

Astronotların çektiği karelerde Boğaz'ın kıvrımlı yapısı ve çevresindeki yoğun yerleşim alanları yukarıdan açık şekilde görülüyor. Özellikle gece fotoğrafında iki yakadaki aydınlatmanın oluşturduğu hat, İstanbul'un sınırlarını uzaydan izlemeyi kolaylaştırıyor.

ISS’nin paylaştığı fotoğraflarda İstanbul Boğazı ve şehir ışıkları dikkat çektiISS’nin paylaştığı fotoğraflarda İstanbul Boğazı ve şehir ışıkları dikkat çekti

GECE GÖRÜNTÜSÜNDE IŞIK FARKI DİKKAT ÇEKTİ

ISS, gece fotoğrafıyla ilgili paylaşımında kentte kullanılan aydınlatmalardaki değişime de değindi. Eski kehribar tonlu sokak lambaları ile daha yeni ve parlak LED aydınlatmaların görüntüde farklı renk ve yoğunluklarda iz bıraktığı belirtildi.

Bu ayrım özellikle geniş gece karesinde fark ediliyor. Bazı bölgelerde daha sıcak tonlu ışıklar görülürken, yeni aydınlatmaların bulunduğu alanlar daha parlak ve belirgin bir görünüm oluşturuyor.

İstanbul’un gündüz çekilen uzay fotoğrafında Boğaz ve çevresindeki yerleşim alanları görüldü. (AA)İstanbul’un gündüz çekilen uzay fotoğrafında Boğaz ve çevresindeki yerleşim alanları görüldü. (AA)

FOTOĞRAFLAR FARKLI YILLARDAN ARŞİV GÖRÜNTÜLERİNİ DE İÇERİYOR

Paylaşımda yalnızca tek bir tarihe ait İstanbul görüntüsü bulunmuyor. Fotoğraflar arasında 2012, 2023 ve 2025 yıllarında farklı tarihlerde çekilmiş arşiv görüntülerinin de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Böylece İstanbul, farklı yıllarda ve farklı ışık koşullarında uzaydan görüntülenmiş oldu. Gündüz çekilen kareler kentin coğrafi yapısını öne çıkarırken, gece görüntüsü İstanbul'un ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.

Astronotların kadrajına giren İstanbul’da Boğaz ve İstanbul Havalimanı öne çıkan noktalar oldu. (A Haber Foto Arşivi)Astronotların kadrajına giren İstanbul’da Boğaz ve İstanbul Havalimanı öne çıkan noktalar oldu. (A Haber Foto Arşivi)

İSTANBUL HAVALİMANI DA KAREYE GİRDİ

ISS'nin paylaşımında özellikle belirtilen noktalardan biri de İstanbul Havalimanı oldu. Gece ve gündüz görüntülerinde havalimanının bulunduğu bölge ayırt edilebiliyor. İstanbul'un kuzeyinde yer alan havalimanı, gece görüntüsünde çevresindeki karanlık alanlardan farklı olarak aydınlatılmış yapısıyla dikkat çekiyor.

Uzaydan çekilen fotoğraflar, İstanbul'un yalnızca tarihi ve doğal özellikleriyle değil, gece ortaya çıkan geniş ışık ağıyla da ne kadar belirgin bir şehir olduğunu ortaya koyuyor.

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