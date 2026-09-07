ISS’nin paylaştığı fotoğraflarda İstanbul Boğazı ve şehir ışıkları dikkat çekti

GECE GÖRÜNTÜSÜNDE IŞIK FARKI DİKKAT ÇEKTİ

ISS, gece fotoğrafıyla ilgili paylaşımında kentte kullanılan aydınlatmalardaki değişime de değindi. Eski kehribar tonlu sokak lambaları ile daha yeni ve parlak LED aydınlatmaların görüntüde farklı renk ve yoğunluklarda iz bıraktığı belirtildi.

Bu ayrım özellikle geniş gece karesinde fark ediliyor. Bazı bölgelerde daha sıcak tonlu ışıklar görülürken, yeni aydınlatmaların bulunduğu alanlar daha parlak ve belirgin bir görünüm oluşturuyor.