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Türkiye'nin kültürel mirasında 2025 tablosu: Müze sayısı 664'e çıktı! En çok ziyaretçi hangi şehirde?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin kültürel mirasında 2025 tablosu: Müze sayısı 664'e çıktı! En çok ziyaretçi hangi şehirde?

Türkiye’nin müze ve miras bilançosu 2025’te rakamları ortaya koydu. Bu müze sayısı 664’e çıkarken ziyaretçi sayısı 65,9 milyona yaklaştı. Müzelerdeki eserlerin sayısı 4 milyonu aştı. Taşınmaz kültür varlıkları ve tabiat parklarında artış kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin Kültürel Miras İstatistikleri, Türkiye'nin müze, ören yeri, taşınmaz kültür varlıkları ve doğal koruma alanlarındaki tabloyu ortaya koydu. Verilere göre 2025 yılında müze sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 arttı ve 664'e yükseldi.

Türkiye genelindeki müze sayısı 2025 yılında yüzde 4,4 artarak 664’e ulaştı. (A Haber Grafik Ekibi)Türkiye genelindeki müze sayısı 2025 yılında yüzde 4,4 artarak 664’e ulaştı. (A Haber Grafik Ekibi)

MÜZE SAYISI 664'E YÜKSELDİ

Türkiye genelindeki müze sayısı 2025 yılında yüzde 4,4 artarak 664 oldu. Bu müzelerin 220'si Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 426'sı özel müze kategorisinde yer aldı. Milli Saraylar Başkanlığına bağlı 18 müze de faaliyet gösterdi.

Aynı dönemde Türkiye'deki ören yeri sayısı 148 olarak kayıtlara geçti. Müze sayısındaki artışla birlikte ziyaretçi hareketliliğinde de belirgin bir yükseliş yaşandı.

Müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2025 yılında yüzde 6,8 arttı.Müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2025 yılında yüzde 6,8 arttı.

MÜZELER VE ÖREN YERLERİ 65,9 MİLYON ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65 milyon 862 bin 639 oldu. Toplam ziyaretçilerin yüzde 52,9'u Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 20 milyon 888 bin 733 olarak hesaplandı.

Özel müzelerde ise ziyaretçi sayısı yüzde 10,8 artarak 21 milyon 905 bin 335 oldu. Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzelerde ziyaretçi sayısı yüzde 8,8 azaldı ve 9 milyon 122 bin 685 olarak gerçekleşti. Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı da 6 milyon 804 bin 917 oldu.

Özel müzelerin ziyaretçi sayısı 2025 yılında yüzde 10,8 artarak 21,9 milyona yükseldi.Özel müzelerin ziyaretçi sayısı 2025 yılında yüzde 10,8 artarak 21,9 milyona yükseldi.

ZİYARETÇİLERİN MÜZE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Müze grubu
2023
2024
2025
Bakanlığa bağlı müzeler
30,5 milyon
31,9 milyon
34,8 milyon
Özel müzeler
18,2 milyon
19,8 milyon
21,9 milyon
Milli Saraylara bağlı müzeler
7,0 milyon
10,0 milyon
9,1 milyon

Veriler, 2025'te Bakanlığa bağlı müzelerin ziyaretçi sayısında artış yaşandığını gösterirken özel müzeler de yükselişini sürdürdü. Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzelerde ise önceki yıla göre gerileme görüldü.

Müzelerdeki eserlerin yüzde 60,4’ünü sikkeler oluştururken arkeolojik materyaller yüzde 27,8 oldu.Müzelerdeki eserlerin yüzde 60,4’ünü sikkeler oluştururken arkeolojik materyaller yüzde 27,8 oldu.

MÜZELERDE 4 MİLYONDAN FAZLA ESER BULUNUYOR

Müzelerdeki toplam eser sayısı 2025 yılında yüzde 0,4 artarak 4 milyon 12 bin 294 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde bulunan eserlerin sayısı yüzde 0,5 artışla 3 milyon 388 bin 462'ye yükseldi. Özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 0,4 artarak 292 bin 271 oldu.

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı ise yüzde 0,5 artışla 331 bin 561 olarak kaydedildi. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin türlerine göre dağılımında sikke yüzde 60,4 ile ilk sırada yer aldı.

  • Sikke: yüzde 60,4
  • Arkeolojik materyal: yüzde 27,8
  • Etnografik materyal: yüzde 6,7
  • Tablet: yüzde 3,5
  • Diğer: yüzde 2,1

İstanbul, 18 milyon 307 bin 485 ziyaretçiyle 2025’te müze ziyaretlerinde ilk sırada yer aldı.İstanbul, 18 milyon 307 bin 485 ziyaretçiyle 2025’te müze ziyaretlerinde ilk sırada yer aldı.

EN FAZLA MÜZE ZİYARETÇİSİ İSTANBUL'DA

2025 yılında en yüksek müze ziyaretçi sayısı İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde görüldü. İstanbul, 18 milyon 307 bin 485 ziyaretçiyle açık ara ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 4 milyon 646 bin 357 ziyaretçiyle İzmir, 4 milyon 642 bin 683 ziyaretçiyle Ankara izledi.

Bu rakamlar, üç büyük ilin müze ve ören yeri ziyaretlerindeki ağırlığını da ortaya koydu.

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2025 yılında yüzde 2,6 artarak 130 bin 632’ye çıktı.Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2025 yılında yüzde 2,6 artarak 130 bin 632’ye çıktı.

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI YÜZDE 2,6 ARTTI

Kültürel mirasın yalnızca müzelerle sınırlı olmadığı 2025 verilerinde bir kez daha görüldü. Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 130 bin 632 oldu. Bu varlıkların en fazla bulunduğu il 34 bin 558 ile İstanbul oldu. İstanbul'u 8 bin 120 ile İzmir ve 5 bin 332 ile Muğla takip etti.

Sit alanlarının toplam sayısı da yüzde 6 artarak 27 bin 703 oldu. Sit alanlarının yüzde 97,1'ini arkeolojik sit alanları oluşturdu.

Tabiat parklarının sayısı 2025 yılında yüzde 2,2 artarak 274’e yükseldi.Tabiat parklarının sayısı 2025 yılında yüzde 2,2 artarak 274’e yükseldi.

TABİAT PARKLARININ SAYISI 274'E ÇIKTI

2025 yılında doğal alanlara ilişkin göstergelerde de artış kaydedildi. Milli parkların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 50 oldu. Milli parkların toplam alanı ise yüzde 3,2 artışla 942 bin 286 hektara yükseldi.

Tabiat parklarının sayısı yüzde 2,2 artarak 274 oldu. Tabiat parklarının alanı da yüzde 0,2 artışla 94 bin 294 hektar olarak hesaplandı. Tabiat koruma alanlarının sayısı önceki yıla göre değişmeyerek 32 kaldı. Tabiat anıtlarının sayısı da değişmedi ve 111 olarak kayıtlara geçti.

2021-2025 DÖNEMİNDE DOĞAL ALANLARDAKİ DEĞİŞİM

Yıl
Tabiat parkı
Tabiat anıtı
Milli park
Tabiatı koruma alanı
2021
260
114
46
31
2022
261
113
48
31
2023
266
110
48
31
2024
268
111
49
32
2025
274
111
50
32

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