Türkiye'nin kültürel mirasında 2025 tablosu: Müze sayısı 664'e çıktı! En çok ziyaretçi hangi şehirde?
Türkiye’nin müze ve miras bilançosu 2025’te rakamları ortaya koydu. Bu müze sayısı 664’e çıkarken ziyaretçi sayısı 65,9 milyona yaklaştı. Müzelerdeki eserlerin sayısı 4 milyonu aştı. Taşınmaz kültür varlıkları ve tabiat parklarında artış kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin Kültürel Miras İstatistikleri, Türkiye'nin müze, ören yeri, taşınmaz kültür varlıkları ve doğal koruma alanlarındaki tabloyu ortaya koydu. Verilere göre 2025 yılında müze sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 arttı ve 664'e yükseldi.
MÜZE SAYISI 664'E YÜKSELDİ
Türkiye genelindeki müze sayısı 2025 yılında yüzde 4,4 artarak 664 oldu. Bu müzelerin 220'si Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 426'sı özel müze kategorisinde yer aldı. Milli Saraylar Başkanlığına bağlı 18 müze de faaliyet gösterdi.
Aynı dönemde Türkiye'deki ören yeri sayısı 148 olarak kayıtlara geçti. Müze sayısındaki artışla birlikte ziyaretçi hareketliliğinde de belirgin bir yükseliş yaşandı.
MÜZELER VE ÖREN YERLERİ 65,9 MİLYON ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI
Müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65 milyon 862 bin 639 oldu. Toplam ziyaretçilerin yüzde 52,9'u Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 20 milyon 888 bin 733 olarak hesaplandı.
Özel müzelerde ise ziyaretçi sayısı yüzde 10,8 artarak 21 milyon 905 bin 335 oldu. Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzelerde ziyaretçi sayısı yüzde 8,8 azaldı ve 9 milyon 122 bin 685 olarak gerçekleşti. Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı da 6 milyon 804 bin 917 oldu.