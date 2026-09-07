Dünyada okuma yazma bilmeyen milyonlarca kişi için teknolojiye erişim de yeni bir engel oluşturuyor. Okuryazarlık oranları son yıllarda yükselse de 739 milyon genç ve yetişkin hala temel düzeyde okuma yazma becerisine sahip değil. Yapay zekanın eğitimde giderek daha fazla kullanılması ise bu tabloya yeni bir boyut ekliyor.

Etkinlikler kapsamında UNESCO'nun "Okuryazarlık için Küresel İttifak Stratejisi" taslağının oluşturulması planlanıyor. Ayrıca 6 "Uluslararası Okuryazarlık Ödülü" sahibine ödülleri takdim edilecek.

Bu yıl Dünya Okuryazarlık Günü'nün 60'ıncısı düzenlenecek. Etkinlikler, 8-9 Eylül tarihlerinde Meksika'da gerçekleştirilecek. Programın teması ise "İnsanlar, Gezegen ve Refah için Okuryazarlık" olarak belirlendi.

UNESCO'nun 1966 yılında aldığı karar doğrultusunda 8 Eylül, Dünya Okuryazarlık Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün, okuryazarlığın bireyler ve toplumlar açısından önemine dikkat çekmek ve yaşanan sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

UNESCO verilerine göre 739 milyon genç ve yetişkin temel okuryazarlık düzeyine ulaşamadı. (A Haber Grafik Ekibi)

Dünyada yetişkin okuryazarlık oranı yüzde 88'e yükselirken 739 milyon kişi geride kaldı.

OKURYAZARLIK ORANI YÜKSELDİ ANCAK AÇIK KAPANMADI

Okuryazarlık, yalnızca okuma ve yazma becerisinden ibaret görülmüyor. UNESCO'ya göre bu beceri, insanların bilgiye ulaşmasının yanı sıra diğer temel hak ve özgürlüklerinden yararlanmasının da önünü açıyor.

Okuryazarlık düzeyindeki artış, dünya genelindeki tabloyu geçmişe göre önemli ölçüde değiştirdi. 1975 yılında yetişkinlerin yüzde 65'i okuma yazma biliyordu. Bu oran günümüzde yüzde 88'e yükseldi. Ancak artışa rağmen dünya genelinde yaklaşık 739 milyon genç ve yetişkin hâlâ temel okuryazarlık düzeyinde bulunmuyor.

Sorunun bölgelere göre dağılımı ise dikkat çekiyor: