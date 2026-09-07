Okuryazarlıkta küresel tablo: 739 milyon kişi temel okuryazarlıktan yoksun
Dünya genelinde 739 milyon genç ve yetişkin temel okuryazarlık düzeyinde değil. UNESCO, 8 Eylül Dünya Okuryazarlık Günü kapsamında dijital dönüşümün fırsatlarının yanı sıra yeni eşitsizlikler doğurabileceğini vurguluyor.
Dünyada okuma yazma bilmeyen milyonlarca kişi için teknolojiye erişim de yeni bir engel oluşturuyor. Okuryazarlık oranları son yıllarda yükselse de 739 milyon genç ve yetişkin hala temel düzeyde okuma yazma becerisine sahip değil. Yapay zekanın eğitimde giderek daha fazla kullanılması ise bu tabloya yeni bir boyut ekliyor.
8 EYLÜL DÜNYA OKURYAZARLIK GÜNÜ
UNESCO'nun 1966 yılında aldığı karar doğrultusunda 8 Eylül, Dünya Okuryazarlık Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün, okuryazarlığın bireyler ve toplumlar açısından önemine dikkat çekmek ve yaşanan sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Bu yıl Dünya Okuryazarlık Günü'nün 60'ıncısı düzenlenecek. Etkinlikler, 8-9 Eylül tarihlerinde Meksika'da gerçekleştirilecek. Programın teması ise "İnsanlar, Gezegen ve Refah için Okuryazarlık" olarak belirlendi.
Etkinlikler kapsamında UNESCO'nun "Okuryazarlık için Küresel İttifak Stratejisi" taslağının oluşturulması planlanıyor. Ayrıca 6 "Uluslararası Okuryazarlık Ödülü" sahibine ödülleri takdim edilecek.
OKURYAZARLIK ORANI YÜKSELDİ ANCAK AÇIK KAPANMADI
Okuryazarlık, yalnızca okuma ve yazma becerisinden ibaret görülmüyor. UNESCO'ya göre bu beceri, insanların bilgiye ulaşmasının yanı sıra diğer temel hak ve özgürlüklerinden yararlanmasının da önünü açıyor.
Okuryazarlık düzeyindeki artış, dünya genelindeki tabloyu geçmişe göre önemli ölçüde değiştirdi. 1975 yılında yetişkinlerin yüzde 65'i okuma yazma biliyordu. Bu oran günümüzde yüzde 88'e yükseldi. Ancak artışa rağmen dünya genelinde yaklaşık 739 milyon genç ve yetişkin hâlâ temel okuryazarlık düzeyinde bulunmuyor.
Sorunun bölgelere göre dağılımı ise dikkat çekiyor: