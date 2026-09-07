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İDO'ya ait deniz otobüsü Mudanya İskelesi’ne çarptı! Yolcular büyük panik yaşadı

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İHA | DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İDO'ya ait deniz otobüsü Mudanya İskelesi’ne çarptı! Yolcular büyük panik yaşadı

İstanbul’dan Mudanya’ya sefer yapan İDO’ya ait deniz otobüsü, yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Kazada yaralanan olmazken deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi. Yolcuların yaşadığı kısa süreli panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul-Mudanya seferini yapan İDO'ya ait deniz otobüsü, saat 20.30 sıralarında Mudanya İskelesi'ne yanaşırken iskeleye çarptı.

DENİZ OTOBÜSÜNÜN ÖN KISMI HASAR GÖRDÜ

Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün burnunda hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yolcunun yaralanmadığı belirtildi.

İstanbul-Mudanya seferini yapan İDO’ya ait deniz otobüsü kazasında yalanana olmadı. (Foto: İHA) İstanbul-Mudanya seferini yapan İDO’ya ait deniz otobüsü kazasında yalanana olmadı. (Foto: İHA)

YOLCULAR KISA SÜRELİ PANİK YAŞADI

İskeleye çarpıldığı sırada deniz otobüsündeki yolcular kısa süreli panik yaşadı. Yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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