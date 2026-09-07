Beykoz'da denize giriş 2 gün süreyle yasaklandı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Beykoz'da dalga boyu yüksekliği beklentisi nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığı, yasağın 7 Eylül Pazartesi ve 8 Eylül Salı günü uygulanacağını bildirdi.
Beykoz'da dalga boyu yüksekliği beklentisi nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan noktalarda 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.
Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği beklendiği belirtildi.
YASAK 2 GÜN SÜRECEK
Kaymakamlık, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 7 Eylül Pazartesi ve 8 Eylül Salı günü söz konusu sahil, plaj ve koylarda denize girmenin yasaklandığını bildirdi.