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Beykoz'da denize giriş 2 gün süreyle yasaklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Beykoz'da denize giriş 2 gün süreyle yasaklandı

Beykoz'da dalga boyu yüksekliği beklentisi nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığı, yasağın 7 Eylül Pazartesi ve 8 Eylül Salı günü uygulanacağını bildirdi.

Beykoz'da dalga boyu yüksekliği beklentisi nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan noktalarda 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği beklendiği belirtildi.

YASAK 2 GÜN SÜRECEK

Kaymakamlık, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 7 Eylül Pazartesi ve 8 Eylül Salı günü söz konusu sahil, plaj ve koylarda denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

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