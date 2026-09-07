Eskişehir'de Baksan Sanayi Sitesinde yangın kontrol altına alındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Baksan Sanayi Sitesi'nde yapı malzemeleri satan iş yerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri ile kamu kurumlarının itfaiye birimleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarında yaklaşık 150 kişilik ekip görev aldı.