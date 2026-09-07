Eskişehir'de Baksan Sanayi Sitesinde yangın kontrol altına alındı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Baksan Sanayi Sitesi'nde yapı malzemeleri satan iş yerinde yangın çıktı. Ekipler, alevlerin yan taraftaki dükkanlara sıçramaması için yoğun çalışma yürütürken, yangın 4 saatin sonunda kontrol altına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Baksan Sanayi Sitesi'nde yapı malzemeleri satan iş yerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri ile kamu kurumlarının itfaiye birimleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarında yaklaşık 150 kişilik ekip görev aldı.
TOMA VE BETON MİKSERLERİ DE ÇALIŞMALARA KATILDI
Alevlere müdahaleye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi. Söndürme çalışmalarında beton mikserlerinden de yararlanıldı.
YANGIN ÇEVREDEKİ İŞ YERLERİNE SIÇRAMADI
Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçraması önlendi.
Yangının ardından yapı malzemeleri satan iş yeri kullanılamaz hale geldi.