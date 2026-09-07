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Düzce’de feci kaza: Tır ile “pat pat” çarpıştı! 4 ölü 8 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Düzce’de feci kaza: Tır ile “pat pat” çarpıştı! 4 ölü 8 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan “pat pat” ile demir çelik yüklü tır çarpıştı. Kazada 3 kadın işçi ile tarla sahibi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ile fındık işçilerini taşıyan tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda seyreden 16 AAY 442 plakalı demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı.

Düzce’de feci kaza: Tır ile “pat pat” çarpıştı! 4 ölü 8 yaralı - 1

EVİN BAHÇESİNE YUVARLANDI

Çarpışmanın etkisiyle tarım aracını altına alan tır yakındaki bir evin bahçesine yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Düzce’de feci kaza: Tır ile “pat pat” çarpıştı! 4 ölü 8 yaralı - 2

4 KİŞİ ÖLDÜ

Görevlilerin yaptığı kontrollerde 3 kadın işçi ile tarla sahibinin kaza mahallinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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