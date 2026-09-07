UNESCO, 8 Eylül Dünya Okuryazarlık Günü'nün 60. yılı öncesinde küresel okuryazarlık tablosuna ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı. Kurumun açıklamasına göre dünya genelinde 739 milyon genç ve yetişkin, hâlâ temel okuma yazma becerilerine sahip değil. Bu sayının önemli bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. Okuryazar olmayan yetişkinlerin yüzde 63'ünün kadın olması, eğitim imkanlarına erişimdeki eşitsizliğin boyutunu da ortaya koyuyor.

Etkinlikler kapsamında UNESCO'nun "Okuryazarlık için Küresel İttifak Stratejisi" taslağının oluşturulması planlanıyor. Ayrıca 6 "Uluslararası Okuryazarlık Ödülü" sahibine ödülleri takdim edilecek.

Bu yıl Dünya Okuryazarlık Günü'nün 60'ıncısı düzenlenecek. Etkinlikler, 8-9 Eylül tarihlerinde Meksika'da gerçekleştirilecek. Programın teması ise "İnsanlar, Gezegen ve Refah için Okuryazarlık" olarak belirlendi.

UNESCO'nun 1966 yılında aldığı karar doğrultusunda 8 Eylül, Dünya Okuryazarlık Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün, okuryazarlığın bireyler ve toplumlar açısından önemine dikkat çekmek ve yaşanan sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

UNESCO verilerine göre 739 milyon genç ve yetişkin temel okuryazarlık düzeyine ulaşamadı. (A Haber Grafik Ekibi)

Dünyada yetişkin okuryazarlık oranı yüzde 88'e yükselirken 739 milyon kişi geride kaldı.

OKURYAZARLIK ORANI YÜKSELDİ ANCAK AÇIK KAPANMADI

Okuryazarlık, yalnızca okuma ve yazma becerisinden ibaret görülmüyor. UNESCO'ya göre bu beceri, insanların bilgiye ulaşmasının yanı sıra diğer temel hak ve özgürlüklerinden yararlanmasının da önünü açıyor.

Okuryazarlık düzeyindeki artış, dünya genelindeki tabloyu geçmişe göre önemli ölçüde değiştirdi. 1975 yılında yetişkinlerin yüzde 65'i okuma yazma biliyordu. Bu oran günümüzde yüzde 88'e yükseldi. Ancak artışa rağmen dünya genelinde yaklaşık 739 milyon genç ve yetişkin hala temel okuryazarlık düzeyinde bulunmuyor.

Okuryazarlık açığının dünya üzerindeki dağılımına bakıldığında ise belirgin bir yoğunlaşma görülüyor. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin 225 milyonu Sahra Altı Afrika'da, 347 milyonu ise Güney Asya'da bulunuyor. Bu iki bölge, dünyadaki okuryazar olmayan yetişkinlerin yüzde 77'sinden fazlasını oluşturuyor.

Sorunun bölgelere göre dağılımı ise dikkat çekiyor: