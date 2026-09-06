Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi: 15 yaralı
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, içinde su bulunan tahliye kanalına devrildi. Kazada 15 kişi yaralanırken, bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, Akçakale ilçesine bağlı Koruklu Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 44 ABG 037 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, içinde tahliye kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk yaralanan 15 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.