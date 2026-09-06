İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde! Günlük 1689 uçuşla lider

İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos döneminde günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. EUROCONTROL verilerine göre İstanbul’u Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Londra Heathrow ve Frankfurt takip etti.