Gaziantep’in İslahiye ilçesinde A.S., husumetli olduğu öne sürülen İlker Enes Arı, Abdülkadir Yeter ve Serkan Sarı ile Tahtaköprü Barajı yakınında buluştu. Saat 19.00 sıralarında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken A.S.’nin tabancayla ateş açması sonucu Arı ve Yeter hayatını kaybetti, Sarı yaralandı; olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma operasyon başlattı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde husumet kanlı bitti. Yolbaşı Mahallesi Tahtaköprü Barajı yakınında buluşan taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA BİR ANDA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre A.S., aralarında husumet bulunduğu öne sürülen İlker Enes Arı, Abdülkadir Yeter ve Serkan Sarı ile konuşmak üzere buluştu. Ancak taraflar arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

A.S., belinden çıkardığı tabancayla karşı tarafa ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği İlker Enes Arı, Abdülkadir Yeter ve Serkan Sarı yaralandı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlker Enes Arı ile Abdülkadir Yeter'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Serkan Sarı ise ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arı ve Yeter'in cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Saldırının ardından olay yerinden kaçan A.S.'nin yakalanması için jandarma ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.