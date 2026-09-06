6 Eylül hava durumu belli oldu! Meteoroloji haritasında sağanak ve sıcaklık detayı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre hafta sonunda sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Batı ve güney kesimlerde sıcak hava öne çıkarken bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul'da ise sıcaklık 32 dereceye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları alışılmışın dışında bir seyir izliyor. Haftanın ilk günlerinde termometreler güneyde rekor seviyeleri zorlarken kuzeyden gelen serin hava dalgası dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi için "gök gürültülü sağanak" uyarısı yapılırken iç kesimlerde yaşayan vatandaşlar için pazartesi günü nefes aldıracak bir serinlik bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
6 Eylül Pazar günü, Türkiye adeta iki farklı mevsimi aynı anda yaşıyor. Batı ve güney illeri güneşin kavurucu etkisi altındayken, kuzeydoğu hattında gökyüzü hareketlenmeye başladı.
MEGAKENTTE HAVA DEĞİŞİMİ: İSTANBUL'DA ŞEMSİYELER HAZIR MI?
İstanbul sakinleri için bu hafta tam bir geçiş dönemi niteliğinde. Pazar günü 31 derece ile nemli ve sıcak bir hava şehre hakim olsa da önümüzdeki günlerde rüzgarın yön değiştirmesiyle hissedilir bir ferahlama yaşanacak.
Pazartesi gününden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar 29 dereceye, Salı günü ise 27 dereceye kadar gerileyecek. Gökyüzü hafta ortasına kadar parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Ciddi bir sağanak yağış beklenmese de kuzeyden esen rüzgarlar akşam saatlerinde hırka ihtiyacı doğurabilir.
İstanbul'un kuzey kıyıları yer yer bulutlanarak güneşin etkisini kıracak, bu da bunaltıcı nemin bir nebze olsun azalmasını sağlayacak.