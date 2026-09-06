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6 Eylül hava durumu belli oldu! Meteoroloji haritasında sağanak ve sıcaklık detayı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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6 Eylül hava durumu belli oldu! Meteoroloji haritasında sağanak ve sıcaklık detayı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre hafta sonunda sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Batı ve güney kesimlerde sıcak hava öne çıkarken bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul'da ise sıcaklık 32 dereceye ulaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları alışılmışın dışında bir seyir izliyor. Haftanın ilk günlerinde termometreler güneyde rekor seviyeleri zorlarken kuzeyden gelen serin hava dalgası dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi için "gök gürültülü sağanak" uyarısı yapılırken iç kesimlerde yaşayan vatandaşlar için pazartesi günü nefes aldıracak bir serinlik bekleniyor.

6 Eylül hava durumu belli oldu! Meteoroloji haritasında sağanak ve sıcaklık detayı - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

6 Eylül Pazar günü, Türkiye adeta iki farklı mevsimi aynı anda yaşıyor. Batı ve güney illeri güneşin kavurucu etkisi altındayken, kuzeydoğu hattında gökyüzü hareketlenmeye başladı.

Sıcaklık Rekorları
Bugün Antalya 40 derece ile adeta yanarken, Aydın 39, Şanlıurfa ise 38 derece ile günü kapatacak. Yazdan kalma bu sıcaklar açık alanlarda vakit geçirenler için zorlayıcı olabilir.
Yağış Uyarısı
MGM uzmanlarının değerlendirmelerine göre; sabah saatlerinde Hatay, Rize ve Artvin çevrelerinde başlayan yerel sağanaklar, öğleden sonra etkisini artıracak. Özellikle Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan hattında gök gürültülü sağanak yağışlara karşı tedbirli olunmalı.
Rüzgar Durumu
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden, güney kesimlerde ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

6 Eylül hava durumu belli oldu! Meteoroloji haritasında sağanak ve sıcaklık detayı - 2

MEGAKENTTE HAVA DEĞİŞİMİ: İSTANBUL'DA ŞEMSİYELER HAZIR MI?

İstanbul sakinleri için bu hafta tam bir geçiş dönemi niteliğinde. Pazar günü 31 derece ile nemli ve sıcak bir hava şehre hakim olsa da önümüzdeki günlerde rüzgarın yön değiştirmesiyle hissedilir bir ferahlama yaşanacak.

Pazartesi gününden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar 29 dereceye, Salı günü ise 27 dereceye kadar gerileyecek. Gökyüzü hafta ortasına kadar parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Ciddi bir sağanak yağış beklenmese de kuzeyden esen rüzgarlar akşam saatlerinde hırka ihtiyacı doğurabilir.

İstanbul'un kuzey kıyıları yer yer bulutlanarak güneşin etkisini kıracak, bu da bunaltıcı nemin bir nebze olsun azalmasını sağlayacak.

6 Eylül hava durumu belli oldu! Meteoroloji haritasında sağanak ve sıcaklık detayı - 3

HAFTALIK TAHMİN: PAZARTESİ DÖNÜM NOKTASI

7 Eylül Pazartesi günü itibarıyla Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar kademeli olarak azalmaya başlıyor. Ankara'da pazar günü 32 derece olan sıcaklık, salı günü 25 dereceye kadar düşecek. Bu 7 derecelik ani düşüş, özellikle mevsimsel hastalıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

RÜZGARIN YÖNÜ DE BELLİ OLDU

Meteoroloji'nin tahmininde rüzgarın da bölgelere göre farklı yönlerden esmesi bekleniyor. Rüzgarın genel olarak kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Güney kesimlerde ise rüzgarın güney yönlerden esmesi bekleniyor.

Gün içerisinde rüzgarın kuvvetinin genel olarak önemli bir sorun oluşturması beklenmezken, yerel sağanak görülen bölgelerde hava koşullarının daha değişken olması bekleniyor.

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