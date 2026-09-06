Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları alışılmışın dışında bir seyir izliyor. Haftanın ilk günlerinde termometreler güneyde rekor seviyeleri zorlarken kuzeyden gelen serin hava dalgası dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi için "gök gürültülü sağanak" uyarısı yapılırken iç kesimlerde yaşayan vatandaşlar için pazartesi günü nefes aldıracak bir serinlik bekleniyor.

MGM uzmanlarının değerlendirmelerine göre; sabah saatlerinde Hatay, Rize ve Artvin çevrelerinde başlayan yerel sağanaklar, öğleden sonra etkisini artıracak. Özellikle Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan hattında gök gürültülü sağanak yağışlara karşı tedbirli olunmalı.

Bugün Antalya 40 derece ile adeta yanarken, Aydın 39, Şanlıurfa ise 38 derece ile günü kapatacak. Yazdan kalma bu sıcaklar açık alanlarda vakit geçirenler için zorlayıcı olabilir.

MEGAKENTTE HAVA DEĞİŞİMİ: İSTANBUL'DA ŞEMSİYELER HAZIR MI?

İstanbul sakinleri için bu hafta tam bir geçiş dönemi niteliğinde. Pazar günü 31 derece ile nemli ve sıcak bir hava şehre hakim olsa da önümüzdeki günlerde rüzgarın yön değiştirmesiyle hissedilir bir ferahlama yaşanacak.

Pazartesi gününden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar 29 dereceye, Salı günü ise 27 dereceye kadar gerileyecek. Gökyüzü hafta ortasına kadar parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Ciddi bir sağanak yağış beklenmese de kuzeyden esen rüzgarlar akşam saatlerinde hırka ihtiyacı doğurabilir.

İstanbul'un kuzey kıyıları yer yer bulutlanarak güneşin etkisini kıracak, bu da bunaltıcı nemin bir nebze olsun azalmasını sağlayacak.