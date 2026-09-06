Diyarbakır’da oyun salonuna kurşun yağmuru: 3 yaralı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde otomobille gelen kimliği belirsiz 2 kişi, Fırat Mahallesi’ndeki video oyun salonuna tabancalarla ateş açtı. Saldırıda 2’si iş yerinde bulunan, 1’i bitişikteki büfenin camının kırılması sonucu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredeki 2 otomobil ve 1 kamyonet de kurşunların hedefi oldu; polis çok sayıda boş kovan bulurken şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.
Diyarbakır'da gece saatlerinde silahlar peş peşe patladı. Kayapınar ilçesinde bulunan video oyun salonu, kimliği henüz belirlenemeyen 2 saldırganın silahlı saldırısına uğradı.
SALONDA DEHŞET! KURŞUNLAR PEŞ PEŞE SIKILDI
Olay, Fırat Mahallesi 470'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre otomobille sokağa gelen 2 şüpheli, video oyun salonuna tabancalarla ateş açtı.
Silahlı saldırıda salonun içinde bulunan 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırı sırasında oyun salonunun bitişiğindeki büfenin camı da kırıldı. Cam parçalarının isabet ettiği 1 kişi yaralandı.
SALDIRGANLAR KAÇTI, POLİS ALARMA GEÇTİ
Silah seslerinin ardından saldırganlar otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
3 ARAÇ DA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Saldırının boyutu çevrede yapılan incelemeyle ortaya çıktı. Tabancalardan çıkan kurşunlar çevrede bulunan 2 otomobil ile 1 kamyonete de isabet etti.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca kovanı bulundu.
ŞÜPHELİLER İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI
Saldırının ardından polis ekipleri, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.