Diyarbakır’da oyun salonuna kurşun yağmuru: 3 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde otomobille gelen kimliği belirsiz 2 kişi, Fırat Mahallesi’ndeki video oyun salonuna tabancalarla ateş açtı. Saldırıda 2’si iş yerinde bulunan, 1’i bitişikteki büfenin camının kırılması sonucu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredeki 2 otomobil ve 1 kamyonet de kurşunların hedefi oldu; polis çok sayıda boş kovan bulurken şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.