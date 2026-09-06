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Bursa’da yol verme tartışması tehlikeli takibe dönüştü: Motosikletliler otomobilin etrafını sardı, o anlar kamerada

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa’da yol verme tartışması tehlikeli takibe dönüştü: Motosikletliler otomobilin etrafını sardı, o anlar kamerada

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yol verme meselesi yüzünden motosiklet sürücüleri ile bir otomobil sürücüsü arasında gerginlik yaşandı. Otomobilin peşine düşerek çevresini saran motosikletliler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da trafikte yaşanan yol verme tartışması tehlikeli bir takibe dönüştü. Motosiklet sürücüleri, yol vermediği iddia edilen otomobil sürücüsünün peşine düştü.

Otomobilin çevresinde ilerleyen motosikletlilerin trafikte yaşattığı gerginlik, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'DA YOL VERME GERGİNLİĞİ: MOTOSİKLETLİLER OTOMOBİLİN ETRAFINI SARDI

YOL VERME TARTIŞMASI ÇIKTI

Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre trafikte seyreden motosiklet sürücüleri ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

OTOMOBİLİN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Yaşanan gerginliğin ardından motosiklet sürücüleri, kendilerine yol vermediğini öne sürdükleri otomobil sürücüsünü takip etmeye başladı.

Bir süre devam eden takip sırasında motosikletliler otomobilin çevresinde ilerledi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Trafikteki tehlikeli takip, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde motosiklet sürücülerinin seyir halindeki otomobilin etrafını sardığı anlar yer aldı.

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